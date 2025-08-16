Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Blindato Christian Raggioli 16 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DIOUF PIACE A TRE CLUB

Il calciomercato del Napoli è stato sin qui protagonista di diversi affari interessanti e gli azzurri proseguono il loro lavoro con l’obiettivo di organizzare al meglio la rosa della prima squadra. In difesa si cerca di chiudere per il terzino Juanlu Sanchez ed in attacco potrebbe ancora arrivare un elemento che possa svariare sul fronte offensivo come Elmas.

A centrocampo, invece, i partenopei stanno concentrando i loro sforzi nel provare ad acquistare Andy Diouf dal Lens. L’obiettivo Fabio Miretti sembra essere ormai definitivamente sfumato per colpa dell’infortunio che il calciatore italiano ha riportato qualche giorno fa durante l’amichevole disputata dalla Juventus contro la formazione Next Gen.

Stando a quanto emerso, il francese potrebbe aver già raggiunto l’intesa con il Napoli per venire a firmare un contratto valido fino a giugno del 2030 e percependo un ingaggio da 1,3 milioni di euro più bonus all’anno. Rimane però da raggiungere un accordo tra i due club con i giallorossi che vorrebbero ottenere 3 milioni in più rispetto a quanto proposto dai campani.

Il Napoli deve in ogni caso sbrigarsi se vuole chiudere per l’acquisto, intorno ai 20 milioni di euro, di Diouf. Il ventiduenne di origini senegalesi viene infatti seguito con grande interesse pure da altre compagini che miltano nel campionato tedesco, ovvero l’RB Lipsia e lo Stoccarda, e nella massima serie inglese, dove piace invece al Crystal Palace.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ACCORDO PER RAGGIOLI

Il Napoli si sta muovendo parecchio trattando anche diversi giovani giocatori di prospettiva nel corso di questa sessione di calciomercato estivo. Dopo aver lasciato partire in prestito alcuni elementi interessanti da riportare ai piedi del Vesuvio una volta maturata un po’ di esperienza, i campani stanno valutando pure le posizioni di due prodotti del vivaio come Vergara ed Ambrosino che potrebbero restare con la prima squadra per tutta la stagione vista la considerazione che mister Conte ha di loro.

Intanto però i dirigenti della società partenopea hanno voluto tesserare ufficialmente il talentuoso Christian Raggioli, finora legato agli azzurri da un contratto non di tipo professionistico viste le regole concernenti i giocatori minorenni. Il Napoli, come riportato da Nicolò Schira, da dunque voluto blindare l’attaccante facendolo firmare fino al 30 giugno del 2028. Nella scorsa annata Raggioli si era distinto con la Primavera siglando ben dodici reti e quattro assist in ventisette presenze totali.