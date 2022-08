CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Distanza per Raspadori, Navas più semplice di Kepa

Calciomercato Napoli news, Keylor Navas invece di Kepa Arrizabalaga

In qeusta finestra di calciomercato estivo il Napoli vuole migliorare la propria rosa in varie zone del campo. Per quanto riguarda la porta, i campani stanno trattando con il Chelsea per l’acquisto di Kepa Arrizabalaga, spagnolo molto promettente che però guadagna 9 milioni di euro netti a stagione in quel di Londra. Al tecnico Spalletti piace molto Kepa e gradirebbe il suo arrivo non avendo risparmiato Alex Meret da qualche frecciatina.

L’azzurro potrebbe quindi non essere il titolare dell’annata calcistica che sta per iniziare ufficialmente e per questo motivo si sta guardando intorno ascoltando eventuali proposte interessanti da altri club. In ogni caso il Napoli sembra intenzionato a concentrare i propri sforzi su Keylor Navas, chiuso al Paris Saint-Germain da Gianluigi Donnarumma e disponbile ad arrivare in Serie A in prestito biennale.

Nella giornata di ieri il Napoli ha provato ad aggiudicarsi Giacomo Raspadori in un colloquio avuto con i rappresentanti del Sassuolo presso il ritiro di Castel Di Sangro così da potenziare l’attacco in questo agosto di calciomercato. Il direttore sportivo Giovanni Rossi e l’amministratore delegato Giovanni Carnevali hanno fatto sapere al patron De Laurentiis ed al ds azzurro Cristiano Giuntoli di volere 40 milioni di euro per il cartellino della punta anche se i partenopei avrebbero offerto 30 milioni.

Il giocatore avrebbe già dato il via libera per il trasferimento potendo andare a guadagnare ai piedi del Vesuvio circa 2,5 milioni di euro per i prossimi cinque anni ed il Napoli continuerà i discorsi con gli emiliani tra la fine del weekend e la settimana che sta per cominciare.

