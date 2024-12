CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: PORTE GIREVOLI?

Il calciomercato Napoli in vista della finestra di gennaio potrebbe far registrare un clamoroso cambio della guardia in porta: un’indiscrezione clamorosa, riportata da Radio Kiss Kiss, coinvolge Gianluigi Donnarumma, portiere della Nazionale italiana e attualmente al Paris Saint-Germain. Il futuro del classe ‘99 sembra sempre più incerto a causa di una situazione di stallo con il club parigino. Con un contratto in scadenza nel 2026, il portiere sta attraversando una fase complessa, contrassegnata da critiche sul rendimento e dalla scelta dell’allenatore Luis Enrique di alternarlo con il collega Safonov.

Questa nuova gestione, insieme al rallentamento nelle trattative per il rinnovo, alimenta i dubbi sulla sua permanenza a Parigi e apre la strada a suggestivi scenari, tra cui un possibile ritorno in Italia. Tra le squadre interessate alla situazione del portiere di Castellammare di Stabia, il Napoli spicca come possibile destinazione. Gli azzurri, infatti, non hanno ancora certezze sul futuro di Alex Meret. Il portiere friulano, in scadenza di contratto nel 2025, non ha trovato un’intesa per il rinnovo con il club e già in estate sembrava sul piede di partenza per questo motivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: DUBBI SUL FUTURO DI MERET

Il calciomercato Napoli potrebbe veder aprirsi scenari clamorosi in caso di partenza di Alex Meret. Il suo agente, Federico Pastorello, è al lavoro per cercare una soluzione che possa garantire la permanenza di Meret, ma non esclude alternative. Se il rinnovo dovesse saltare, il Napoli avrebbe bisogno di un nuovo numero uno e Donnarumma, nonostante le difficoltà economiche legate al suo ingaggio, potrebbe rappresentare un’opportunità interessante.

Attualmente, Donnarumma percepisce un ingaggio di 12 milioni di euro a stagione, una cifra proibitiva per il Napoli e per qualsiasi altro club italiano. Tuttavia, un eventuale ritorno in Serie A potrebbe concretizzarsi solo se il portiere decidesse di ridimensionare le sue richieste economiche per rilanciarsi in un ambiente più accogliente rispetto a quello parigino, dove il rapporto con i tifosi e i media si è spesso rivelato problematico. Un ritorno in Italia potrebbe inoltre agevolare il rapporto con la Nazionale e il CT Spalletti per Gigio in vista del Mondiale del 2026.

