Calciomercato Napoli News/ Doppia idea francese a centrocampo. Ibanez il dopo Kim? (3 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI: CENTROCAMPO ALLA FRANCESE

Il calciomercato Napoli è senza dubbio influenzato dall’arrivo di Rudi Garcia. Il tecnico francese avrebbe messo due suoi connazionali in cima alla lista delle preferenze per il centrocampo. Il nome più chiacchierato in questi giorni è quello di Maxime Lopez, centrocampista del Sassuolo. Giovanni Carnevali, amministratore delegato del club neroverde, ha parlato a Tv Play proprio di questa operazione aprendo le porte al Napoli: “Mi piacerebbe accontentare Garcia. Mai dire mai. Sento anche qui delle voci sul Napoli con la possibilità di un interessamento: Maxime ce lo hanno chiesto alcune società ma non il Napoli, è anche vero che il ragazzo avrebbe il desiderio di andare in squadre più importanti e in un campionato estero“

Dunque, considerando come detto le preferenze del calciatore, il club partenopeo dovrà offrire sia al Sassuolo che al centrocampista un’offerta importante per cercare di portare l’ex Marsiglia al Maradona. Altrimenti l’alternativa parla sempre francese, ma arriva dalla Germania. Stiamo parlando di Lucas Tousart dell’Hertha Berlino con un passato importante tra Valenciennes e soprattutto Lione. Proprio all’OL, sotto la guida di Garcia, il centrocampista ha convinto i dirigenti del club berlinese che ha speso 25 milioni per portarlo nella capitale tedesca. Proprio per via di questa ingente cifra, l’Hertha ha rifiutato l’idea di prestito del Napoli sparando alto per Tousart sperando in una plusvalenza.

SI LAVORA PER IL DOPO KIM, SPUNTA L’IDEA IBANEZ

Il calciomercato Napoli vede tra le priorità un difensore centrale. L’addio di Kim per una cifra intorno ai 50 milioni in direzione Bayern Monaco obbliga i dirigenti partenopei nell’arduo compito di trovare il sostituto di uno dei migliori difensori europei per rendimento nell’ultima stagione. Per questo gran parte dell’incasso della clausola pagata dai bavaresi andrà investito per rinforzare un reparto che con la cessione del coreano vede irrimediabilmente un posto vacante.

Recentemente è stata rifiutata un’offerta da 35 milioni per Kilman del Wolverhampton con il club di Premier League che confida nella fedeltà del difensore e dunque in un rinnovo imminente. A questo punto il Napoli guarda in Serie A con Scalvini dell’Atalanta, Schuurs del Torino e Ibanez della Roma. Se il bergamasco sembra costare troppo e il granata pare abbia voglia di un altro anno di apprendistato targato Juric, ecco che il brasiliano in forza ai giallorossi diventa un’opzione concreta. Per la Roma nessuno è incedibile dunque sarebbero anche interessati a sentire la proposta del Napoli, consapevoli di avere tra le mani un difensore giovane che andrebbe eventualmente a rinforzare una concorrente per i piani alti della Serie A. Seguiranno aggiornamenti in casa Napoli che come piano B avrebbe anche Koch del Leeds e da Itakura del Borussia Moenchengladbach.

