CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL PUNTO SU SIMEONE E RASPADORI

Il calciomercato Napoli sembra essere uno dei più scatenati se si guarda alle operazioni completate dalla dirigenza e senza dimenticare le ulteriori trattative in corso. Gli azzurri stanno infatti provando a definire la cessione di Victor Osimhen al Galatasaray avendo già messo le mani sia su un nuovo centravanti che su un esterno offensivo nei giorni scorsi.

I partenopei hanno appunto acquistato Lorenzo Lucca dall’Udinese ed hanno presentato nella giornata odierna, domenica 20 luglio, pure l’olandese Noa Lang, prelevato dal PSV, così da consegnare a mister Antonio Conte sia un prima punta che un’ala. Le manovre in entrata non sembrano in ogni caso essere concluse come suggerisce l’interesse per Ndoye del Bologna e per Lookman dell’Atalanta, nonostante la concorrenza di società come il Nottingham Forest e l’Inter.

Ci sono però due elementi che potrebbero non far più parte dell’attacco dei napoletani nel prossimo futuro a cominciare da Giovanni Simeone. L’argentino seppur con meno continuità rispetto a quanto accaduto in occasione del primo Scudetto, ha comunque offerto il suo contributo alla prima squadra pure lo scorso anno diventando Campione d’Italia ancora una volta nel giro di tre anni.

Il trentenne di Buenos Aires è però vicino al trasferimento al Pisa, neo promosso in Serie A. Il sudamericano sarà l’uomo fondamentale davanti per i nerazzurri, che avevano avuto modo di schierare tra le loro fila anche il padre Diego per due stagioni dal 1990 al 1992. Per Raspadori invece il futuro rimane incerto: il venticinquenne resterebbe volentieri al Napoli che però accetterebbe proposte da circa 30 milioni di euro per cederlo immediatamente.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ECCO VANJA MILINKOVIC-SAVIC

Il calciomercato Napoli non è però orientato soltanto verso giocatori di movimento per quest’estate. I campani si vogliono assicurare pure un nuovo portiere e l’obiettivo è stato individuato in Vanja Milinkovic-Savic del Torino. La trattativa risulta in fase avanzata con i granata che non lo hanno nemmeno impiegato nell’amichevole disputata contro l’Ingolstadt.

Il serbo, che sarà alternato ad Alex Meret, arriva ai piedi del Vesuvio per 18 milioni di euro mentre i piemontesi stanno invece per abbracciare Cyril Ngonge per un prestito da un milioni di euro con obbligo di riscatto fissato a 11 milioni. Intanto il Toro si sta tutelando prelevando l’uruguaiano Franco Israel dallo Sporting di Lisbona affidandosi al talentuoso venticinquenne.