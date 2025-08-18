Il calciomercato Napoli è pronto a lasciar partire Walid Cheddira e Alessandro Zanoli in direzione Udinese. Joshua Zirkzee opzione i attacco

Calciomercato Napoli News: tentativo per Joshua Zirkzee per coprire l’infortunio di Lukaku

Dopo quella che sembrava la fine del calciomercato Napoli è arrivata la notizia peggiore, l’infortunio di Lukaku durante l’amichevole contro l’Olympiakos che dopo diversi esami è risultato essere più grave del previsto e che obbliga Manna a tornare a cercare un nuovo attaccante visti anche gli addii di Raspadori e Simeone.

Questo intoppo però non ferma le trattative in uscita che la dirigenza stava portando avanti e che vuole ancora chiudere per liberare la rosa di alcuni giocatori ormai fuori dal progetto o mai entrati a farne parte al 100% in questi ultimi anni.

Lucca dovrebbe essere il prossimo titolare dei partenopei dopo l’infortunio del belga ma la dirigenza vuole comunque affiancargli un giocatore che possa prenderne il posto in caso l’ex Udinese non si debba dimostrare all’altezza, la scelta è ricaduta su Joshua Zirkzee, attaccante belga di ventiquattro anni del Manchester United e con un passato nel Bologna.

Il ragazzo ha faticato nel suo primo anno di Premier League e non sembra essere tra le prime scelte di Ruben Amorim, soprattutto dopo gli acquisti di Cunha e Mbeumo, come Hojlund anche lui può partire in prestito con diritto o obbligo di riscatto tra i 30 e i 40 milioni.

Calciomercato Napoli News: Walid Cheddira e Alessandro Zanoli verso Udine

Le due cessioni che invece il calciomercato Napoli è vicino a chiudere sono collegate tra loro e a loro volta sembrano esserlo con una delle operazioni in entrata portate avanti da Manna nelle settimane passate, la squadra con cui gli azzurri stanno lavorando è l’Udinese da cui hanno acquistato per circa 30 milioni Lucca e a cui sono pronti a cedere Alessandro Zanoli e Walid Cheddira.

Il primo andrebbe a rinforzare la batteria degli esterni di Kosta Runjaic e darebbe al tecnico tedesco la possibilità di schierare la squadra sia con una difesa a 3 che con una difesa a 4.

L’attaccante marocchino invece sarebbe il primo innesto per un reparto offensivo che ha perso entrambi i due titolari della scorsa stagione, Lucca e Thauvin, e che non ha alcuna certezza in vista del prossimo anno nel quale l’obiettivo rimarrà sempre il solito, raggiungere la salvezza.

Il ventisettenne arriva da una stagione non semplice in prestito all’Espanyol nella quale ha giocato solamente 22 partite e contribuito solo con 1 gol e 1 assist ma ora la cessione dovrebbe essere a titolo definitivo permettendo al Napoli di portare a casa una cifra intorno ai 2 milioni.