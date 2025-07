Calciomercato Napoli News: i partenopei meditano su altri colpi prima della chiusura della sessione, ci sono in particolare due nomi piuttosto caldi.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: LE PROSSIME MOSSE

Cosa deve ancora fare il calciomercato Napoli? La domanda è sinceramente interessante e anche attuale: Juanlu Sanchez appare davvero ad un passo e con la chiusura dell’affare Osimhen, con il nigeriano destinato a rimanere al Galatasaray, adesso arriverà anche un bel tesoretto da utilizzare anche subito.

Sarà così che si muoverà il Napoli? La possibilità c’è, anche se già nei giorni scorsi avevamo parlato di un possibile problema di abbondanza dalla cintola in su, un tema che inizieremo a scoprire maggiormente martedì con la prima amichevole estiva, in programma contro l’Arezzo.

Il Napoli medita sul da farsi: con l’arrivo di Lorenzo Lucca è sempre più probabile l’addio di Giovanni Simeone, entra uno ed esce un altro ma Antonio Conte lo scorso anno ha lamentato più volte una rosa non troppo lunga, e lo diceva nel corso di una stagione in cui doveva far fronte al solo campionato.

Adesso che si aggiunge la Champions League, possiamo pensare che l’allenatore salentino chieda uno sforzo extra alla sua dirigenza: a questo punto però bisogna capire chi il calciomercato Napoli possa ancora acquistare, e soprattutto se andrà alla ricerca di un altro colpo da novanta sulla scia di Kevin De Bruyne.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: TRA LOOKMAN E GARNACHO

Ci sentiamo di fare soprattutto due nomi per quanto riguarda il calciomercato Napoli: il primo è quello di Alejandro Garnacho, che lo scorso gennaio era stato concretamente sondato nel famoso e lungo casting per sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Dire che l’argentino sia poco contento di come sono andate le cose nel Manchester United è un eufemismo, ricordiamo il suo sfogo dopo la finale di Europa League persa contro il Tottenham, anche lui rimane in bilico tra le porte girevoli dei Red Devils e recentemente ne ha parlato ancora Giovanni Manna.

A dire il vero il direttore sportivo è tornato sul discorso di qualche mese fa, ma il nome di Garnacho è ancora stuzzicante e completerebbe nel migliore dei modi il reparto offensivo del Napoli. Così anche Ademola Lookman, sul quale i partenopei sembravano pronti a fare all in: non è andata così e nel frattempo si è inserita l’Inter, ma l’Atalanta continua a sparare alto con le sue richieste ed è per questo motivo che il Napoli potrebbe tentare un ulteriore colpo di coda per beffare la concorrenza nerazzurra. Vedremo, anche se sembra chiaro che in questo momento il calciomercato Napoli abbia sistemato se non altro le domande principali del suo allenatore.