CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: MERET NON HA ANCORA RINNOVATO

Abbiamo parlato del calciomercato Napoli e delle necessità cui Giovanni Manna deve fare fronte per migliorare la rosa, questo ovviamente a prescindere dal fatto che l’allenatore sia ancora Antonio Conte o meno, ma intanto la società lavora anche sui rinnovi: uno che sembrerebbe cosa fatta è quello di Alex Meret, il portiere già protagonista dello scudetto che finalmente ha trovato stabilità e una maglia da titolare fisso, gradi che si è guadagnato in campo a suon di ottime prestazioni e allontanando anche la concorrenza, soprattutto Elia Caprile tornato da un ottimo prestito. Tuttavia, un rinnovo che appariva ad un passo non è ancora arrivato: come mai?

Lo ha spiegato Ciro Venerato al TG Sport Rai: secondo il giornalista, Meret avrebbe chiesto un bonus aggiuntivo che il Napoli per il momento non sarebbe disposto a concedere. C’è per il resto l’accordo su tutto: 2,5 milioni di ingaggio per un contratto biennale con opzione per una terza stagione, dunque i partenopei vogliono blindare Meret ma adesso è arrivato un intoppo. Sempre secondo Venerato, questo non dovrebbe comunque portare a una fumata grigia e alla fine il rinnovo per Meret arriverà, ma presumibilmente bisognerà aspettare che una delle due parti faccia un passo indietro rispetto alla propria posizione.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS VUOLE BLINDARE CONTE

Altro argomento scottante per il calciomercato Napoli, sempre riguardo ai rinnovi o comunque alle conferme, è quello dell’allenatore: appunto, non è ancora chiaro il futuro di Antonio Conte perché la storia recente insegna che il salentino non ha esitazioni nel fare le valigie e salutare laddove non gli siano garantite basi per essere davvero competitivo.

È stato così alla Juventus e all’Inter, i tifosi partenopei temono che sia così anche con il Napoli: del resto già a gennaio, in occasione della mancata sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, Conte non le aveva mandate a dire e anche ultimamente ha velatamente lasciato intendere che in assenza di un progetto serio lascerà.

Uno scenario per il calciomercato Napoli sul quale parecchie squadre sarebbero pronte a capitalizzare: forse con la sola eccezione della Roma, le altre big farebbero carte false per Conte a cominciare dalla Juventus, e passando poi per il Milan ma anche l’Inter, qualora Simone Inzaghi dovesse chiudere il suo ciclo.

Ecco perché Aurelio De Laurentiis, che rientrerà in Italia lunedì, vuole anticipare il summit con il suo allenatore per bruciare la concorrenza: dovrà però convincere Conte che gli investimenti ci saranno, da questo punto di vista è atteso anche un incontro tra i due alla presenza di Giovanni Manna e Andrea Chiavelli. Il matrimonio tra Conte e il Napoli può continuare, ma per ora è difficile dire se sarà davvero così…