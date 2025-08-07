Il calciomercato Napoli vede la squadra di Antonio Conte come autentica regina di questa sessione. Occhio ad almeno altri quattro colpi importanti

Calciomercato Napoli news, gli azzurri non si fermano più.

La squadra di Antonio Conte è letteralmente scatenata, il calciomercato Napoli non si ferma più. La formazione azzurra ha fatto diversi grandi colpi in questa ultima sessione di mercato ma Manna non si ferma e nelle prossime ore il club azzurro sarebbe pronto a formalizzare altre due importanti bombe di mercato, due colpi targati ‘Made in Spagna’.

Sono ormai ad un passo Juanlu e Gutierrez, due giovani terzini di livello e giocatori molto ambiti sul mercato. Per il primo il Napoli ha beffato la Premier, è ad un passo l’accordo con il Siviglia per circa 17 milioni di euro mentre Gutierrez, ricordiamo che comunque il giocatore è infortunato fino a Settembre, verrà pagato circa 18 milioni di euro più due di bonus e il Napoli sistema le fasce.

Con due giocatori che arrivano altri sono destinati alla cessione e parliamo nello specifico di Mazzocchi e di Zanoli. Mazzocchi piace al Sassuolo ed è ormai consapevole che la cessione è imminente, più interesse attorno a Zanoli, seguito dall’Udinese negli ultimi giorni. Il giocatore però dovrebbe andare a Bologna, per lui sono pronti circa 7 milioni di euro, affare in prestito con obbligo di riscatto.

Calciomercato Napoli news, occhio anche alla questione attacco

Il calciomercato Napoli non si ferma però alle fasce ed il club lavora per rinforzare ogni reparto. A centrocampo la pista che porta a Fabio Miretti è ora più complicata e la Juve non vorrebbe cedere un giovane talento alle rivali, per questo come riporta Sportitalia prende piede la pista Fabbian ed occhio ad una sorta di scambio – naturalmente con conguaglio – con il Bologna tra Fabbian e Zanoli.

Il Napoli poi attende offerte per Raspadori e l’attaccante potrebbe essere sacrificato per un ultimo grande colpo di mercato. Sul giocatore c’è l’Atletico Madrid ed il club partenopeo chiede circa 30 milioni di euro, da vedere le intenzioni del club spagnolo ma eventualmente è già caccia al sostituto e si punta su profili piuttosto giovani.

In prima fila come riporta Sky Sport c’è Kevin dello Shakhtar Donetsk, un profilo intrigante e che gli ucraini valutano quasi 50 milioni di euro. C’è concorrenza ma il Napoli ha segnato il grande colpo, l’alternativa è Adeyemi del Borussia Dortmund e si tratta di un profilo molto interessante, affare in questo caso da 30 milioni più bonus.