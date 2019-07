CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ E’ Icardi la vera sorpresa di DeLa? (Ultime notizie)

E’ il nome del momento e anche il calciomercato del Napoli potrebbe essere coinvolto. Stiamo parlando di Mauro Icardi, che le ultime indiscrezioni vorrebbero corteggiato dalla Juventus per un cambio di maglia paventato già nella scorsa stagione. Ma potrebbero esserci novità importanti perché come riportato da Gianluca Di Marzio di Sky Sport il club di De Laurentiis sarebbe pronto ad accontentare l’Inter con 60 milioni di euro più bonus, con un ricchissimo ingaggio per l’attaccante argentino, cifre che la Juventus non sarebbe disposta a corrispondere a cuor leggero. Il tempo però non gioca a favore dei bianconeri che prima di sferrare l’assalto a Icardi dovrebbero trovare una sistemazione a Gonzalo Higuain, che percepisce ancora un oneroso ingaggio, mentre l’Inter avrebbe fretta di monetizzare per puntare sul belga Romelu Lukaku, con l’agente del giocatore del Manchester United, Pastorello, che ha fatto sapere di non gradire il temporeggiare dei nerazzurri. Un mosaico che potrebbe favorire il ritorno di un grande bomber argentino a Napoli: stavolta si tratterebbe di Mauro Icardi.

CALCIOMERCATO NAPOLI: OBIETTIVO GIOVANI…

Si tratta di una notizia che ha mandato in fibrillazione l’ambiente partenopeo che aspetta la chiusura di altri grandi colpi per sognare lo Scudetto, consapevole però che anche quest’anno il Napoli punterà ancora su alcuni giovani. Con la coppia centrale Manolas-Koulibaly che promette scintille e l’arrivo sempre più vicino di James Rodriguez, gli azzurri cercheranno anche giovani di prospettiva da inserire alla corte di Carlo Ancelotti. E il tecnico già da 48 ore ha indicato un nome sul quale il Napoli avrebbe significativamente accelerato nelle ultime ore, da piazzare sul lato sinistro del campo: è quello di Kieran Tierney, scozzese di 22 anni già finito nel mirino dell’Arsenal, che avrebbe offerto però meno di 20 milioni di sterline per il giocatore per il quale il club proprietario del cartellino, il Celtic Glasgow, chiede almeno 25 milioni. Una cifra che il Napoli potrebbe investire per completare la linea difensiva a quattro con Hysaj a destra e la già citata coppia con il greco ex Roma e il leader della retroguardia senegalese.

