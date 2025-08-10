Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Coli Saco verso l'Empoli 10 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, FRENATA PER JUANLU SANCHEZ

Il Napoli continua a muoversi senza tregua in questo agosto di calciomercato. I Campioni d’Italia in carica si sono infatti aggiudicati nelle scorse ore un nuovo terzino sinistro trovando l’intesa con il Girona per l’acquisto di Miguel Gutierrez che, stando alle indiscrezioni, dovrebbe arrivare nel nostro Paese per firmare il nuovo contratto all’inizio della prossima settimana.

Lo spagnolo classe 2004, che è sulla via del recupero dopo un intervento a cui si è sottoposto per sistemarsi una caviglia, viene prelevato dagli azzurri per un affare da 20 milioni di euro, divisi in 18 di parte fissa più due di bonus. Il rientro di Gutierrez è previsto per settembre e resta però da mettere in ordine la difesa anche per quanto concerne la corsia bassa di destra.

Il nome, accostato al calciomercato Napoli, più caldo in questo senso rimane quello di Juanlu Sanchez. Il Siviglia, proprietario del cartellino, ha bisogno di monetizzare e per farlo sta valutando diverse cessioni, compresa quella del terzino sinistro. Tuttavia, i biancorossi sperano di ricavare il più possibile da questa partenza e stanno quindi frenando il passaggio del calciatore al Napoli.

L’inserimento del Wolverhampton potrebbe dunque risultare decisivo perchè l’operazione non vada in porto. I britannici starebbero offrendo qualcosa in più rispetto ai 17 milioni di euro già promessi dai campani che si sono già pure detti irremovibili nel giocare al rialzo. La volontà di Juanlu potrebbe risultare decisiva e in casa partenopea non scema l’ottimismo al riguardo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, COLI SACO VERSO L’EMPOLI

Il calciomercato Napoli passa anche dalle cessioni ed in rosa ci sono pure vari elementi giovani che potrebbero ritagliarsi spazio andando a giocare altrove con la formula del prestito. Questo sembra ad esempio essere il caso di Coli Saco, centrocampista con il contratto in scadenza tra meno di un anno e quindi a giugno del 2026. Tornato ai piedi del Vesuvio dopo l’annata trascorsa in prestito in Serie B al Bari, dove ha raccolto undici presenze, il futuro di Saco potrebbe essere di nuovo in cadetteria.

Il maliano nato in Francia è finito nel mirino dell’Empoli, appena retrocesso dal massimo campionato, e potrebbe essere la stagione giusta per riuscire ad aggiudicarsi un posto da titolare. Resta da vedere se prima il Napoli deciderà di prolungargli o meno il contratto e con lui potrebbe trasferirsi in Toscana anche l’italiano Nosa Edward Obaretin, difensore centrale legato ai campani fino al 2027.