Il calciomercato Napoli si sta attrezzando per la prossima stagione in modo tale da riuscire a convincere Antonio Conte a rimanere alle guida della squadra campana per provare a raggiungere lo scudetto, il tecnico salentino ha fatto sapere più volte di non essere stato contento della gestione della finestra invernale dei trasferimenti e si aspetta un notevole cambio nella prossima. Per questo il direttore sportivo Giovanni Manna ha in canna almeno tre colpi che farebbero felice Conte oltre che rinforzare notevolmente la rosa del Napoli per essere una delle favorite per lo scudetto.

Il primo nome del calciomercato Napoli è quello di Edon Zhegrova, esterno kosovaro di 25 anni di proprietà del Lille con cui in Ligue 1 ha collezionato solamente 12 presenze nelle quali ha contribuito con 4 gol e 1 assist, il giocatore piace molto a Conte che lo aveva già chiesto anche nel mercato invernale e con una cifra relativamente bassa potrebbe approdare a Napoli. La richiesta dei francesi è tra i 20 e i 25 milioni di euro ma la volontà del giocatore potrebbe essere fondamentale per riuscire a spingere il Lille ad abbassare le richieste, con l’acquisto di Zhegrova il Napoli ritroverebbe l’imprevedibilità sulle fasce che con la cessione di Kvaratskhelia è mancata.

Il calciomercato Napoli starebbe poi provando un colpo clamoroso con l’acquisto tramite la clausola rescissoria di Moise Kean, l’attaccante della Fiorentina è il secondo miglior marcatore del nostro campionato con 15 gol e sta vivendo la sua migliore stagione sia come prestazioni che come numeri realizzativi. Aurelio De Laurentiis sarebbe disposto a sborsare i 52 milioni della clausola rescissoria e offrire a Kean un contratto triennale da 3 milioni l’uno pur di avere un bomber vero a disposizione, ruolo che Romelu Lukaku non è riuscito ad essere nonostante la presenza in panchina di Conte.

L’ultimo colpo del calciomercato Napoli che Manna sarebbe pronto a fare per convincere il tecnico è quello di Kostantinos Karetsas trequartista belga classe 2007 in forza al Genk con cui nel campionato belga ha giocato 27 partite nelle quali è riuscito a realizzare 2 gol e 2 assist, il ragazzo è uno dei talenti più in voga nel panorama europeo e su di lui c’è l’interesse di numerose squadre. Il Genk poi spara alto e la sua richiesta sarebbe di 30 milioni, troppi se si considera la giovane età e la poca esperienza ma pochi se si pensa a quanto potrebbe essere ceduto se le sue prestazioni dovessero ripetersi.