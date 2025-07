Calciomercato Napoli news: le indiscrezioni e le ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Piace Sterling, ecco Stoyanov 25 luglio 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL RILANCIO E L’OPZIONE STERLING

Prosegue il tormentone legato al possibile acquisto di Dan Ndoye per il calciomercato Napoli. L’attaccante di proprietà del Bologna è uno dei preferiti dal tecnico Conte se si parla di migliorare l’organico già a disposizione ma la trattativa rimane lontana dal giungere ad una conclusione favorevole per i campani. I rossoblu non sono infatti disposti a concedere sconti rispetto alle loro richieste.

La concorrenza rappresentata dall’interesse manifestato da due big inglesi come il Chelsea ed il Manchester United, oltre al Nottingham Forest, spinge gli emiliani a non mollare il proprio calciatore, risultato decisivo pure nella finale di Coppa Italia vinta all’Olimpico contro il Milan. Se da un lato il direttore sportivo Marco Di Vaio non ha ha intenzione di svendere lo svizzero, dall’altro potrebbe però aver individuato un sostituto in Noah Okafor, in uscita dal Milan.

Il Napoli sta valutando se presentare una nuova offerta al Bologna per Ndoye così da raggiungere i 40 milioni di euro per il suo cartellino. Se i Felsinei decideranno di non scendere dai 45/50 milioni della loro valutazione, allora i partenopei potrebbero pure virare su altri profili e ce n’è uno in particolare che farebbe al caso dei napoletani, ovvero Raheem Sterling del Chelsea.

In prestito all’Arsenal lo scorso anno poichè non ritenuto fondamentale da mister Maresca per i Blues, Sterling non è riuscito a segnare nemmeno un gol e punta a rilanciarsi al più presto. Lo stipendio attualmente percepito da oltre dieci milioni a stagione rappresenta tuttavia un problema se si pensa alle politiche attuate dal club campano in merito agli ingaggi. Bisognerà dunque capire se lo stesso Chelsea sarà disposto a concedere il giocatore magari contribuendo a questa spesa.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, STOYANOV PER IL FUTURO

Aspettando di capire quali saranno le prossime mosse del calciomercato Napoli in chiave prima squadra, nel frattempo i campani hanno messo a segno un’altra operazione in entrata dimostrandosi sempre molto attenti anche ai giovani di talento. In ottica futuro appunto i partenopei si sono aggiudicati un nuovo centrocampista, ovvero il diciannovenne Steliyan Stoyanov che arriva dalla formazione Primavera del Frosinone.

Il classe 2006, capace di giocare non solo da centrale ma pure come esterno sulla corsia di destra, nell’ultima annata calcistica disputata con la maglia dei ciociari Stoyanov ha collezionato sedici presenze complessive nel campionato Primavera-2 B. In questo modo ha più che raddoppiato il proprio minutaggio in campo e pure il numero di apparizioni rispetto alla stagione precedente, durante la quale era però anche stato in grado di mettere a segno due reti.