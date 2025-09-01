Calciomercato Napoli news: Eljif Elmas è ufficiale, il macedone torna a giocare per gli azzurri dopo un anno e mezzo (oggi lunedì 1 settembre 2025)

L’ultimo giorno della lunga estate di trattative porta un ritorno per il calciomercato Napoli, infatti oggi, lunedì 1° settembre 2025, è diventato ufficiale l’arrivo di Eljif Elmas dal Lipsia, che lo aveva acquistato proprio dai partenopei nel gennaio 2024, quindi un anno e mezzo fa.

La formula è quella del prestito con diritto di opzione, come si può leggere nel comunicato ufficiale con il quale il Napoli ha dato notizia appunto del ritorno di Eljif Elmas, il centrocampista offensivo della Macedonia del Nord classe 1999, che con i partenopei aveva già giocato per ben quattro anni e mezzo, dall’estate 2019 al gennaio 2024.

Eljif Elmas aveva quindi contribuito sia alla conquista della Coppa Italia 2019-2020, sia naturalmente allo scudetto di Luciano Spalletti, adesso torna a Napoli e avrà il piacere di giocare con il tricolore sul petto, anche se l’anno scorso ha seguito a distanza la grande avventura della squadra ora allenata da Antonio Conte.

Distanza nemmeno così ampia, se vogliamo, perché bisogna ricordare che in realtà già nella seconda parte della scorsa stagione Eljif Elmas era tornato a giocare nella nostra Serie A, girato in prestito dal Lipsia al Torino, con cui il macedone aveva collezionato tredici presenze con quattro gol nel campionato 2024-2025.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IL MACEDONE IN PRESTITO DA CONTE

Il rientro al Lipsia evidentemente è stato solamente un passaggio, perché oggi è arrivato l’annuncio ufficiale circa questa mossa del calciomercato Napoli. L’avventura partenopea di Eljif Elmas potrà quindi ripartire dalle 189 presenze in partite ufficiali con 19 gol, di cui 143 partite e 14 gol in Serie A: non sarà un titolare, ma la sua duttilità tattica nel settore d’attacco potrà tornare molto utile ad Antonio Conte, che potrebbe impiegarlo in posizioni diverse a seconda delle necessità, inoltre non guasta il fatto che il calciatore conosca l’ambiente alla perfezione.

Il calciatore non potrà essere immediatamente disponibile per Antonio Conte perché in questi giorni sarà impegnato nelle qualificazioni mondiali con la Nazionale della Macedonia del Nord, però rispetto ad altri acquisti non avrà bisogno di tempo per ambientarsi. L’esperienza in Germania era stata negativa, già il ritorno in prestito in Italia con il Torino aveva portato invece buoni frutti e allora il tempo ci dirà se riportarlo in Campania sarà stata una mossa felice per il calciomercato Napoli, che con Elmas completa la rosa a disposizione del proprio allenatore.