Il calciomercato Napoli è pronto a riabbracciare Eljif Elmas mentre si complica la trattativa per Juanlu Sanchez

Calciomercato Napoli News: Juanlu Sanchez rimane l’obiettivo sulla destra

Con la cessione di Krstovic all’Atalanta il calciomercato Napoli dovrà cercare un nuovo obiettivo per sostituire Lukaku che rimarrà lontano dal campo per tre mesi, i nomi però che sono rimasti disponibili non convincono i tifosi che stanno chiedendo uno sforzo aggiuntivo al loro presidente per chiudere al meglio questa sessione di trasferimenti.

Mentre continuano i casting per la punta però Manna e il suo team lavorano per riportare in azzurro un giocatore utile per la sua duttilità nel reparto offensivo così come a centrocampo oltre che per far arrivare un cambio di Di Lorenzo.

Per la fascia destra l’obiettivo rimane sempre lo stesso, il classe 2003 spagnolo Juanlu Sanchez del Siviglia che i partenopei stanno trattando ormai da diverse settimane con però pochi risultati, gli andalusi infatti chiedono un’offerta intorno ai 25 milioni che però il Napoli non vorrebbe raggiungere.

Più ci si avvicina alla scadenza del mercato poi, più è difficile che la squadra spagnola lasci partire il giocatore scendendo a compromessi con gli azzurri e che la trattativa si concluda in maniera positiva.

Calciomercato Napoli News: Eljif Elmas jolly offensivo per Conte

Chi invece dovrebbe far ritorno in Italia come ultimo acquisto del calciomercato Napoli è il trequartista ed esterno macedone di venticinque anni Eljif Elmas che lascerebbe il Red Bull Lipsia dopo solo un anno e mezzo con la formula del prestito oneroso a 1,5 milioni con il diritto di riscatto a 11,5 milioni.

Il contratto verrebbe interamente pagato dagli azzurri e potrebbe essere impiegato da Conte sia come arma aggiuntiva in attacco, sia come trequartista puro alle spalle di una punta centrale, che in questo momento potrebbe essere solamente Lucca.

Per quanto riguarda il sostituto di Lukaku invece i nomi a disposizione dei partenopei ora rimangono quelli di Andrea Pinamonti del Sassuolo, Tolu Arokodare del Genk, Joshua Zirkzee del Manchester United o Artem Dovbyk della Roma, l’ultima aggiunta nel taccuino di Manna.

L’ucraino potrebbe essere un’ottima opzione visto che è in uscita dai giallorossi che pur di liberare il monte ingaggi potrebbero accettare di cederlo in prestito oneroso fino a fine stagione con al massimo l’aggiunta di un diritto di riscatto, soluzione perfetta per il Napoli che durante l’anno riabbraccerà l’attaccante belga.