CALCIOMERCATO NAPOLI, RIECCO ELMAS!

Il calciomercato Napoli sorprende tutti e (ri)mette nel mirino Elmas. L’esterno macedone si è laureato campione d’Italia con i partenopei nel 2022/2023 con Luciano Spalletti, risultando spesso un valore aggiunto dalla panchina.

Dopodiché è stato ceduto al Lipsia dove però non ha trovato molto spazio, ma è stato in grado di rilanciarsi la scorsa stagione quando a gennaio è passato al Torino di Vanoli. Con l’ex tecnico del Venezia, Elmas ha messo a referto 4 gol in 13 partite.

Del ritorno del macedone se ne parlava già a gennaio 2025 come soluzione tappabuchi al posto di Kvaratskhelia, ma alla fine non se ne fece nulla e i partenopei scelsero Okafor, non con grandi risultati ma comunque portando a termine la missione Scudetto.

CALCIOMERCATO NAPOLI, GREALISH SCEGLIE L’EVERTON

Il calciomercato Napoli vuole ancora aggiungere un tassello in difesa, assicurandosi un profilo pronto e fisico come Disasi. Il 27enne del Chelsea è uno dei tanti esuberi dei Blues di Enzo Maresca e secondo Caught Offside gli Azzurri sarebbero interessati.

Non sono per gli unici dato che anche il Wolverhampton ha bussato alla porta del Chelsea, chiedendo informazioni. Gli stessi Wolves stanno complicando la vita al Napoli per Juanlu Sanchez poiché hanno offerto 20 milioni contro i 17 del Napoli.

Sfumato definitivamente Grealish del Manchester City: l’esterno della Nazionale inglese si unirà in prestito all’Everton di Moyes. Si riduce dunque il numero dei papabili esterni sinistri per il Napoli tra Chiesa, Sterling e qualche sorpresa.