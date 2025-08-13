Calciomercato Napoli news: dopo la parentesi al Torino, il macedone potrebbe tornare in Italia per una seconda parentesi in Azzurro (13 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, EVOLUZIONE ELMAS

Il calciomercato Napoli potrebbe veder tornare Elmas al Maradona. Un ritorno che farebbe impazzire i tifosi, da sempre legati al macedone che d’altro canto non ha mai nascosto il suo amore per i partenopei. Non a caso non ha mai cambiato l’immagine di profilo di Instagram che lo ritrae con la Coppa del terzo Scudetto.

Gli anni sono passati, il Napoli di campionato ne ha vinto un altro mentre Elmas non ha trovato nel Lipsia la squadra giusta per fare un altro step della sua carriera, salvo poi ritrovare un’ottima forma al Torino nell’ultima metà della scorsa stagione.

Appena saputo dell’interesse nei suoi confronti da parte del Napoli, Elmas ha indicato i partenopei come sua priorità assoluta. Ovviamente il Lipsia non lo regalerà agli Azzurri dunque Manna dovrà presentare un’offerta congrua al valore del giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LARGO AI GIOVANI?

Il calciomercato Napoli terrà due giovani in rosa. Stiamo parlando di Vergara e Ambrosino, entrambi utili per le liste e che potranno anche togliersi la soddisfazione di giocare qualche minuto in Prima Squadra considerando le tante competizione.

Vergara ha rubato la scena anche in ritiro con una grande giocata sul gol di Hasa contro il Sorrento, amichevole vinta 4-0, mentre Ambrosino ha collezionato varie presenze in prestito tra Como, Cittadella, Catanzaro e Frosinone.

Ovviamente Antonio Conte è conosciuto per la sua prerogativa di “squadra pronta” dunque difficilmente inserirà questi ragazzi dal primo minuto, ma essendoci quest’anno tre competizioni (più la Supercoppa) tutto può accadere.

