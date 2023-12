Calciomercato Napoli news/ Elmas via, in arrivo tre colpi. Su Zielinski… (oggi, 22 dicembre 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ELMAS AL LIPSIA

Il calciomercato Napoli è pronto ad infiammarsi. Quando Aurelio De Laurentiis parla sono sempre fuochi d’artificio e anche stavolta il presidente degli azzurri non ha avuto problemi ad annunciare varie novità di mercato interessanti. La prima riguarda Elif Elmas, macedone classe 1999 che dopo quattro stagioni e mezzo è pronto a salutare l’Italia. L’offerta arrivata dal Lipsia di 25 milioni è stata ben accolta dal Napoli che a quanto pare già in estate aveva iniziato i dialoghi col club tedesco per il trasferimento del macedone. Un rapporto di “odi et amo” tra Elmas e gli azzurri: dalle polemiche per le panchine di troppo allo Scudetto, passando per i ripetuti gol all’Atalanta, sua vittima preferita.

A De Laurentiis, intervistato dal Corriere dello Sport, non sono piaciute proprio le lamentele del macedone per un posto da titolare i questi anni e avrebbe così deciso di liberarsi del giocatore una volta definito l’affare. Di chi invece non si sa ancora il futuro è Piotr Zielinski. L’ex Empoli, al Napoli dal 2016, ha il contratto in scadenza e non ha ancora rinnovato dunque fino a prova contraria il suo futuro sembra al momento lontano dalla Campania. Battuta velata ma non troppo di De Laurentiis che dice: “E’ poalcco, Forse è abituato maggiormente a certe nebbie”, in riferimento alle sirene di Juventus e Inter sul giocatore.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DE LAURENTIIS FA LA LISTA DELLA SPESA

Il calciomercato Napoli non è solo cessioni. Infatti De Laurentiis ha approfondito anche il discorso acquisti, promettendo nella sessione invernale tre o quattro acquisti. Naturalmente il numero uno del Napoli non ha fatto nomi, ma ha spiegato in quali ruoli la squadra di Mazzarri ha carenze. In primis la difesa con un centrale dato che le prestazioni di Rrahmani, in netto calo rispetto all’anno scorso, Ostigard, sempre meno utilizzato e Juan Jesus non sembrano dare sicurezze agli azzurri. Un altro profilo individuato è quello del terzino destro in modo da offrire a Mazzarri un’alternativa a Giovanni Di Lorenzo, capitano e giocatore fondamentale ma che ha bisogno ogni tanto di riposare.

L’altro reparto dove vorrebbe investire De Laurentiis è il centrocampo con uno o due innesti. La zona nevralgica del campo, a livello di riserve, ha dimostrato di non essere all’altezza, basti vedere la sconfitta col Frosinone giocata con un centrocampo completamente rimaneggiato. Anche tra i titolari, Anguissa non è più quello della scorsa stagione è quest’anno sono state più le insufficienze e gli infortuni che le partite positive. Chiosa finale su Osimhen: De Laurentiis conferma che sia solo questione di tempo per il prolungamento di contratto del nigeriano.











