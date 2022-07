CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ F. Ruiz resta, Contini alla Sampdoria e Kim si presenta

Calciomercato Napoli news, il punto su Fabian Ruiz e Contini

In questi mesi di calciomercato estivo il Napoli è attivo su più fronti tramite i suoi dirigenti. In uscita dagli azzurri si sta trattando per il passaggio di Nikita Contini alla Sampdoria. Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, l’estremo difensore dovrebbe trasferirsi in Liguria con la formula del prestito ed il ventiseienne italiano con cittadinanza italiana sarà l’alternativa ad Audero per i blucerchiati di Giampaolo.

Nel frattempo potrebbe essere rientrato il pericolo di vedere Fabian Ruiz alla Juventus. Stando a quanto riferito da Ciro Venerato per Rai Sport, i bianconeri avrebbero in mente altri profili per il loro centrocampo e non sarebbero interessati ad accaparrarsi lo spagnolo nemmeno tra un anno a parametro zero, ovvero quando scadrà il suo contratto con gli azzurri nel giugno del 2023.

Il Napoli ha da poco completato l’acquisto da Fenerbahçe di Kim Min-Jae in questa sessione estiva di calciomercato dopo aver ceduto Kalidou Koulibaly al Chelsea. Presentato oggi in conferenza stampa, il centrale sudcoreano ha dichiarato: “Kalidou è un giocatore di caratura internazionale, insostituibile. Io non lo sostituisco e nessuno può farlo, ma farò del mio massimo per giocare al meglio. Di certo è uno stimolo, non sento nessuna pressione. Se devo pensare ai difensori stranieri dico Sergio Ramos, è stato il mio riferimento. Sono invece tanti gli italiani che ammiro, faccio fatica a sceglierne uno, ma se proprio devo indicarne uno dico Cannavaro. E’ stata facile in realtà, ero molto attratto dal Napoli rispetto alle altre proposte. Oltre al Rennes, c’erano anche altre squadre italiane, ma sapete meglio di me quanto famoso sia il Napoli, l’ho scelto proprio perché il Napoli é il Napoli.”

