Calciomercato Napoli news/ Fabian Ruiz sacrificabile: Spalletti si muove per Emerson!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SPALLETTI SI ESPONE PER EMERSON

Momenti concitati in casa Napoli per la prossima sessione di calciomercato estiva: De Laurentiis e Spalletti stanno valutando diversi profili per la squadra della prossima stagione 2021-22 e in tal senso nome che il tecnico ex Roma vorrebbe assolutamente nel suoi spogliatoio è quello di Emerson Palmieri. Il giocatore è da tempo nelle mire del club campano e anzi, stando alle ultime voci raccolte dalla Gazzetta dello sport, pare che sia pronto a scendere in prima persona lo stesso Spalletti per convincere l’esterno mancino. Pare infatti che, allo scopo di accelerare la trattativa, lo stesso Spalletti sia pronto a chiamare privatamente Emerson per convincerlo ad accettare l’offerta del Napoli. Pure va detto che lo stesso esterno sarebbe anche contento di tornare nello spogliatoio di Spalletti: pure l’accordo tra le parti rimarrebbe in stallo per problemi di natura economica. Al momento Emerson guadagna 4.6 milioni di euro a stagione ma il Napoli non è disposto a pagare un ingaggio così elevato.

Calciomercato Juventus/ Sarà Luca Pellegrini il vice di Alex Sandro a sinistra

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: RUIZ SACRIFICABILE

E per giocatori che potrebbero approdare allo spogliatoio del Napoli in questo calciomercato estivo, ecco alto che potrebbero venire sacrificati nella prossima finestra di contrattazione. In tal senso nome che spicca nelle ultime ore, secondo almeno il Corriere dello sport, è quello di Fabian Ruiz. Lo spagnolo (al momento impegnato con la nazionale spagnola a Euro2020) potrebbe essere il nome d’oro da mettere sul mercato, con l’obbiettivo di ricavare un vero tesoretto dalla cessione: mossa necessaria visto che il club deve equilibrare il monte ingaggi (considerata poi anche l’esclusione dalla Champions league della prossima stagione). Fabian Ruiz sarebbe certo il profilo ideale in tal senso: dalla sua cessione il club potrebbe ricavarci almeno 60 milioni di euro e come giocatore potrebbe trovarsi in difficoltà nel 4-2-3-1 di Spalletti. In più non scordiamo che lo spagnolo ha una folta schiera di prendenti, in primis l’Atletico Madrid, Real madrid e dal Psg. Staremo a vedere.

LEGGI ANCHE:

Calciomercato Milan News/ Giroud a colloquio col Chelsea: l'alternativa è JovicCALCIOMERCATO INTER/ Inzaghi punta l'esterno dell'Arsenal: Bellerin nel mirino!

© RIPRODUZIONE RISERVATA