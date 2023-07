Calciomercato Napoli News/ Faraoni in, Zanoli out. E Mavropanos… (lunedì 31 luglio 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: UN’ENTRATA E UN’USCITA IN DIRITTURA

Il calciomercato Napoli è sempre più nel vivo. Mancano pochi ritocchi per completare l’organico a disposizione di mister Rudi Garcia. In questi giorni, intanto, dovrebbero essere definite due operazioni, una in entrata e una in uscita: su Alessandro Zanoli c’è forte il Genoa che vorrebbe chiudere per regalare ad Alberto Gilardino un rinforzo di qualità utile anche per la questione liste. Una volta definita la sua uscita, ecco che il club partenopeo potrà affondare per Marco Davide Faraoni.

Napoli ed Hellas Verona potranno riprendere il discorso comunque già impostato: al club scaligero dovrebbe andare una cifra sui 3 milioni di euro per il cartellino, mentre per il giocatore è già pronto un contratto di tre anni da 1 milione di euro a stagione sportiva. Sarà, quindi, il terzino Marco Davide Faraoni il nuovo vice-Di Lorenzo.

NUOVO DIFENSORE: MAVROPANOS IL PRIMO SULLA LISTA

Calciomercato Napoli che deve accelerare per un nuovo difensore in grado di sostituire Kim, passato al Bayern Monaco. Così mister Rudi Garcia ha bisogno del suo sostituto perché i soli Juan Jesus e Ostigard non possono affiancare Rrahmani per tutta la stagione, ancor di più se si va a difendere lo scudetto. Ad oggi il primo nome sulla lista è quello di Kōnstantinos Mavropanos, difensore greco di proprietà dello Stoccarda. Per il classe 1997 il prezzo è assolutamente alla portata, dato che ha un valore che si aggira sui 20 milioni di euro.

Nel frattempo arriva un indizio perché il calciatore non ha preso parte al triangolare dello Stoccarda contro Borussia Monchengladbach e Monaco 1860. Per Mavropanos ci sarà comunque da battere la concorrenza della Juventus che ci pensa da tempo, mentre l’Inter in passato aveva fatto un sondaggio. C’è comunque ottimismo in casa Napoli e presto potrebbe decollare la trattativa.











