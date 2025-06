CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SI AVVICINA UN DIFENSORE

Bloccato e blindato Antonio Conte, adesso il calciomercato Napoli è pronto a decollare: naturalmente il presidente Aurelio De Laurentiis ha promesso anche colpi in entrata all’allenatore dello scudetto, sappiamo di Kevin De Bruyne ma è praticamente fatta, come ha confermato a Radio Kiss Kiss il presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi, per Luca Marianucci. Il livornese nato nel 2004 non sarà il solo difensore ad arrivare per la prossima stagione, ma intanto con lui il Napoli si assicura un ottimo prospetto: firmerà per 5 anni, il cartellino costerà 9 milioni di euro più uno di bonus, di fatto dunque tutti contenti.

Dopo essere cresciuto nel settore giovanile, Marianucci ha lasciato l’Empoli per farsi le ossa nella Pro Sesto, in Serie C; tornato alla base, ha impiegato un po’ di tempo per emergere e infatti in Serie A ha esordito solo all’inizio di novembre, ma poi è riuscito a collezionare 18 presenze venendo fuori nel finale di stagione, anche se l’Empoli è retrocesso in Serie B Marianucci si è fatto notare dagli scout delle big e ora diventa un nuovo calciatore del Napoli, bisognerà capire se con Antonio Conte troverà spazi perché al momento Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani hanno un altro livello e sono ben affiatati, ma il giovane toscano dovrà essere bravo a farsi trovare pronto.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DUE COLPI DALLA ROMA?

Altri colpi che il calciomercato Napoli potrebbe mettere a segno arrivano sempre dal nostro campionato: lo scrive Il Mattino, Giovanni Manna starebbe guardando con particolare interesse verso la Roma che ha cambiato allenatore, si prepara ad accogliere Gian Piero Gasperini e dunque in un caso come questo potrebbe essere una sorta di cantiere aperto, con calciatori poco funzionali all’allenatore piemontese che potrebbero salutare. Uno di questi sarebbe Lorenzo Pellegrini, di fatto il primo che a torto o a ragione è finito nelle indiscrezioni quando si è iniziato concretamente a parlare di Gasperini alla Roma: il capitano ha avuto una stagione non semplice, con il cambio della guida tecnica il suo futuro potrebbe essere altrove.

A Napoli Pellegrini troverebbe in Conte un allenatore pronto a rivitalizzarlo, facendolo eventualmente giocare come mezzala o alternativa a Scott McTominay dietro la punta; l’altro profilo sarebbe quello di Mile Svilar, anche se Alex Meret ha sempre goduto della fiducia del suo allenatore e al momento rappresenta ancora il titolare del Napoli. Deve risolvere la questione del rinnovo, esattamente come Svilar alla Roma: non vogliamo dire che ci sia l’occasione per operare uno scambio di portieri ma realisticamente lo scenario potrebbe anche essere questo, di sicuro il calciomercato Napoli è molto attivo e lancia sguardi verso la capitale, poi si vedrà…