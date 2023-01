CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Felici come vice-Kvaratskhelia, concorrenza per Vicario

Calciomercato Napoli news, Mattia Felici monitorato in Serie C

Il Napoli è senza dubbio una delle società più attente ai giovani talenti del panorama nostrano ed internazionale e questa sessione invernale di calciomercato non fa sicuramente eccezione. Secondo quanto rivelato dalla redazione di Tuttomercatoweb.com, i partenopei starebbero monitorando con grande attenzione il ventunenne romano Mattia Felici, attualmente sotto contratto con la Triestina fino al 30 giugno del 2025. L’ala sinistra classe 2001 sarebbe un elmento utile per dare un’alternativa al georgiano Kvaratskhelia.

Il Napoli, pur contando su un Alex Meret in grande forma, sta valutando anche l’acquisto di un nuovo portiere in fase di calciomercato. Il nome più caldo in questo senso per i campani è quello di Gugliemo Vicario, estremo difensore classe 1996 di proprietà dell’Empoli. Tuttavia, se il direttore sportivo Giuntoli ed i suoi collaboratori vorranno davvero accaparrarsi il ventiseienne originario di Udine dovrà fare i conti con la concorrenza rappresentata dalla Roma, che sta pensando ad un nuovo innesto visti i trentaquattro anni del titolare Rui Patricio.

Calciomercato Napoli news, niente da fare per Ounahi e Brekalo

Nel frattempo i tifosi del Napoli devono registrare il mancato arrivo di due calciatori molto chiacchierati in orbita azzurra in questa finestra di calciomercato invernale. Il marocchino Azzedine Ounahi dell’Angers SCO è atteso infatti nella giornata odierna per effettuare le visite mediche con l’Olympique Marsiglia ed i partenopei hanno preferito concentrarsi su altri profili piuttosto che scatenare l’asta di mercato cercata dal presidente dei bianconeri. Un altro che sembrava essere nel mirino napoletano è Josip Brekalo: il croato sta passando alla Fiorentina lasciando il Wolfsburg.

