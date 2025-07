Calciomercato Napoli News: la società fissa la deadline per l'operazione Ndoye e avrebbe già l'alternativa allo svizzero del Bologna.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: L’ALTERNATIVA A NDOYE

Come sappiamo, il calciomercato Napoli ha idee molto precise, forte di una superiorità mostrata in campo, della conferma di Antonio Conte e del grande colpo Kevin De Bruyne già ufficiale. Dal Bologna dovrebbe arrivare Sam Beukema, che andrà a rinforzare la difesa; ora si pensa agli esterni, nervo scoperto dallo scorso gennaio.

Anche qui non ci sono misteri di sorta: Giovanni Manna sta provando a piazzare la doppia operazione in entrata con la società felsinea, da tempo il calciomercato Napoli ha individuato in Dan Ndoye il calciatore giusto per operare sull’esterno alto, di fatto il sostituto di Khvicha Kvaratskhelia con sei mesi di ritardo.

Tuttavia, l’operazione potrebbe anche saltare: Conte, lo sappiamo, ha fretta di avere a disposizione il suo nuovo calciatore e, se la trattativa con il Bologna si dovesse prolungare oltre la prossima settimana, i partenopei vireranno su un altro profilo.

Ci sarebbe anche il nome, come riportato da Niccolò Schira: si tratterebbe di Mattia Zaccagni, che il Napoli aveva già trattato qualche anno fa anche ai tempi del Verona, prima che il romagnolo classe ’95 si trasferisse alla Lazio dove ha operato il definitivo salto di qualità in carriera, conquistando anche la maglia della nazionale.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ZACCAGNI DIVERSO DA NDOYE

Sarebbe quindi Mattia Zaccagni l’alternativa del calciomercato Napoli a Dan Ndoye: un calciatore che in Serie A aveva già giocato con la maglia del Verona e, che tornato dal prestito semestrale al Cittadella (all’epoca in Lega Pro), ha saputo ritagliarsi uno spazio da grande protagonista, emergendo prevalentemente come trequartista alle spalle di un attaccante nel 3-4-2-1 impostato da Ivan Juric, che lo ha avvicinato maggiormente alla porta rendendolo un calciatore appetibile per un livello superiore. Quello della Lazio appunto, che lo ha accolto nell’agosto 2021.

Con Maurizio Sarri, per esigenze tattiche legate al 4-3-3, Zaccagni si è trasformato in esterno per quanto atipico: ha segnato 28 gol in 126 partite di Serie A aumentando la sua produzione, si è preso anche un bel ruolo in nazionale (suo il gol dell’illusione agli Europei, contro la Croazia) e rimane un calciatore capace di cambiare passo, anche se forse nell’ultima stagione al netto delle cifre ha perso un po’ di smalto. Soprattutto, non sembrerebbe essere quel laterale cercato da Conte: in un eventuale 3-5-2 farebbe fatica a coprire tutta la fascia, la sua dimensione nel 4-2-3-1 potrebbe averla ma sicuramente Ndoye ha altre caratteristiche, che quasi potrebbero essere complementari all’attuale numero 10 della Lazio. Dunque staremo a vedere, ma al Napoli questo calciatore è sempre piaciuto.