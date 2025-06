Il calciomercato Napoli potrebbe approfittare della situazione di Malick Fofana per l'attacco. Max Johnston è un'opzione per dare un cambio a Di Lorenzo

Calciomercato Napoli News: Malick Fofana possibile occasione a basso prezzo

Il calciomercato Napoli sembra essere arrivato finalmente alla conclusione della ricerca dell’esterno offensivo che vada a giocare a sinistra nel tridente di Antonio Conte e che il tecnico pugliese attende dal mercato invernale, quando per 70 milioni è stato ceduto il georgiano al Paris Saint Germain. La squadra partenopea però non ha gli occhi solo in attacco ma l’obiettivo di Manna è rinforzare la difesa per aggiungere un centrale che possa essere l’alternativa di livello a Rrahmani e Buongiorno, e un esterno che possa essere il futuro della squadra.

Manna e il suo team nei giorni scorsi sembravano essere ad un passo dall’ufficializzare l’arrivo di Noa Lang come nuovo attaccante azzurro, nella giornata di ieri però una notizia ha sconvolto il calcio europeo e ha aperto diverse opportunità per tutte le squadre, Napoli compreso, che vogliono prendersi un talento a basso costo. Il giocatore attenzionato è Malick Fofana, esterno belga classe 2005 dell’Olympique Lyonnais che dopo la retrocessione per motivi economici potrebbe essere venduto per meno dei 30 milioni del suo valore se la sentenza venisse confermata.

Calciomercato Napoli News: Max Johnston il sostituto per Di Lorenzo

Mentre il calciomercato Napoli valuta nuovo nomi in attacco in difesa l’attenzione di questi giorni è per un terzino destro che sia il sostituto di Di Lorenzo in questi anni ma che nel futuro possa essere il titolare della squadra azzurra, quando il capitano verrà cambiato. Il primo giocatore individuato come rispondente a queste caratteristiche è Max Johnston, terzino destro scozzese nato nel 2003 che gioca con lo Sturm Graz, con cui ha vinto il campionato, e giocato 24 partite contribuendo anche con 1 gol e 5 assist, il suo prezzo dovrebbe aggirarsi intorno ai 5 milioni.

L’alternativa allo scozzese potrebbe arrivare dal Portogallo e rispondere al nome di Martim Fernandes, giocatore di diciannove anni che veste la maglia del Porto con cui è sceso in campo in 37 occasioni in tutte le competizioni riuscendo a realizzare 6 assist. Il suo prezzo sarebbe nettamente diverso visto che i dragoes chiedono almeno 15 milioni vista la sua giovane età e la possibilità che diventi un membro importante della prima squadra, gli azzurri lo preferirebbero però il costo molto elevato per un panchinaro potrebbe alla fine farli propendere per un altro profilo.