Nei prossimi giorni i partenopei dovrebbero riuscire a concludere due operazioni molto importanti per questa sessione estiva dei trasferimenti, la prima è la cessione di Osimhen al Galatasaray che ha proposto un pagamento in sole due rate che De Laurentiis apprezza, e la seconda è l’acquisto di Beukema per circa 35 milioni bonus compresi. I

l calciomercato Napoli però non si ferma qui e ora si impegnerà per coprirsi in attacco dove mancano gli acquisti di una punta centrale che possa dare il cambio a Romelu Lukaku, e di un esterno che sia il titolare o l’alternativa di Politano.

Nel frattempo si continua ad operare anche in uscita dove la prima cessione dovrebbe essere quella di Michael Folorunsho che come lo scorso anno dovrebbe lasciare in prestito per trovare più spazio ma che questa volta potrebbe essere riscattato dalla squadra che ha deciso di puntare su di lui.

L’ex Fiorentina andrà a vestire la maglia del Cagliari dove incontrerà due suoi compagni di squadra ai tempi del Bari, Caprile ed Esposito, e soprattutto dove avrà un ruolo centrale in un centrocampo che ha già perso uno dei suoi titolari ed è pronto a salutarne un altro.

Dopo l’acquisto di Beukema il calciomercato Napoli rimarrà a mettere i suoi occhi sui talenti del Bologna che dopo due stagioni di altissimo livello sembrano essere pronti per il salto in una grande squadra che il prossimo anno punterà a ripetersi con la vittoria dello scudetto. Il giocatore che i partenopei stanno trattando è Dan Ndoye, esterno svizzero capace di giocare sia sulla fascia destra che su quella sinistra e che ha sia caratteristiche offensive che altre più di copertura, il giocatore ha già l’accordo con gli azzurri e ora toccherà alle due squadre venirsi incontro tra domanda e offerta.

Infine per la punta si mantengono i contatti con la dirigenza dell’Udinese per l’acquisto di Lucca che però potrà essere completato solo in caso in cui l’Atalanta non sia disposta a investire la cifra richiesta, tra i 30 e i 40 milioni, o decida di puntare su un profilo diverso per caratteristiche. Anche in questo caso il Napoli ha una bozza di accordo per il trasferimento ma prima di essere concluso potrebbero servire altre cessioni come quella di Raspadori e Simeone che libererebbero spazio nel monte ingaggi e in rosa e potrebbero portare una cifra non indifferente da investire.