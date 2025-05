CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DUE ACQUISTI PER TRATTENERE CONTE

Il punto fondamentale attorno a cui ruota il calciomercato Napoli dell’estate 2025 è la permanenza o l’addio di Antonio Conte. L’allenatore del quarto Scudetto partenopeo, secondo i rumors, sarebbe orientato verso la separazione dal club azzurro poichè non sarebbe pienamente d’accordo con il patron Aurelio De Laurentiis sulle prossime mosse da attuare al fine di riconfermare il Napoli ad altissimi livelli sia in Italia che in Europa. Per questo motivo diverse società sarebbero interessate a tesserare il tecnico pugliese e la Juventus sarebbe in pole position per riabbracciarlo.

I colloqui più recenti avvenuti tra l’allenatore ed i massimi dirigenti napoletani sarebbero però stati positivi e si parla adesso di quali movimenti operare per tentare di convincerlo a rimanere in via defitiniva. I nomi che potrebbero allettare mister Conte sono quelli di Jonathan David e di Davide Frattesi. Partendo dall’italiano, possiamo dire che il ruolo di sesto uomo, parafrasando il gergo cestistico, gli ha portato diverse soddisfazioni a Milano, l’ultima delle quali tramutatasi nel gol qualificazione segnato contro il Barcellona che è valso la finale di Champions League.

L’ex Sassuolo oggi all’Inter potrebbe però anche prendere in considerazione altre piazze che gli garantiscano un ruolo da titolare con una certa continuità ed il Napoli sarebbe un’opzione interessante in questo senso. Sempre in attacco ma in posizione più avanzata interessa come dicevamo pure David, in uscita dal Lille ed accostato agli azzurri da diverso tempo. Per il venticinquenne canadese nato a Brooklyn si registra però anche l’interesse espresso dalla Juventus ma il suo approdo ai piedi del Vesuvio potrebbe essere significativo specie se Osimhen dovesse trasferirsi realmente agli arabi dell’Al-Hilal.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, IL RINNOVO DI MERET

Aspettando di capire quali saranno i nuovi acquisti, il calciomercato Napoli è concentrato anche sui rinnovi di alcuni calciatori in scadenza di contratto. Il primo nome della lista dei giocatori con cui prolungare il rapporto lavorativo è Alex Meret, portiere sempre parecchio chiacchierato sul mercato da diverse stagioni. Campione d’Europa nel 2021 con l’Italia, Meret è in azzurro dal 2018 ed è in scadenza il prossimo 30 giugno di quest’anno. Stando a quanto rivelato da La Gazzetta dello Sport, il giocatore nato a Udine sarebbe vicinissimo al prolungamento.

L’accordo sul rinnovo previsto per altri due anni, e dunque fino a giugno 2027, sarebbe imminente. Alle parti, ovvero i dirigenti napoletani e l’entourage del ventottenne, resterebbe solamente un dettaglio da limare prima di mettere nero su bianco la firma che lo riconfermerà a difesa della porta azzurra. Già vincitore del terzo Scudetto sotto la guida di Luciano Spalletti, Meret si è dimostrato fondamentale anche nelle gerarchie del tecnico Antonio Conte per la quarta vittoria del massimo campionato.