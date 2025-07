Calciomercato Napoli News: la mezzala dell'Inter potrebbe lasciare il club nerazzurro, ma non accetterebbe un ruolo da riserva (27 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, FRATTESI COME SESTO CENTROCAMPISTA?

Il calciomercato Napoli ha accolto da poco Vanja Milinkovic Savic. L’ormai ex portiere del Torino si giocherà il posto da titolare con Meret dopo che i partenopei hanno speso 21.5 milioni pagabili in quattro anni al club granata.

Una delle pedine che mancano secondo Antonio Conte è un sesto centrocampista dopo De Bruyne, McTominay, Anguissa, Lobotka e Gilmour per averne precisamene due per ogni singola ruolo della zona nevralgica del campo.

Calciomercato Napoli News/ Ndoye si allontana, ecco le opzioni per i campani (26 luglio 2025)

Manna nei giorni scorsi ha fatto l’ennesimo tentativo per Davide Frattesi dell’Inter, ma oltre al prezzo abbastanza proibitivo per le idee partenopee c’è il discorso titolarità: il centrocampista vuole giocare mentre a Napoli si dovrebbe accontentare del ruolo di riserva.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ZANOLI RISERVA DI DI LORENZO

Il calciomercato Napoli potrebbe confermare alcuni dei propri giocatori in rosa. Da tempo si parla di un vice Di Lorenzo per cercare di dare un po’ di riposo anche al capitano azzurro, uno dei calciatori che ha passato il maggior numero di minuti in campo negli ultimi anni.

Calciomercato Napoli News / Si chiude la cessione di Osimhen, quattro alternative a Ndoye (25 Luglio 2025)

Dalla Spagna piace parecchio Juanlu del Siviglia, ma la trattativa si sta tirando per le lunghe e i campani non vogliono alzare la propria offerta sopra il tetto dei 15 milioni di euro. Per questo, se dovesse arenarsi, Conte punterebbe su Zanoli.

Reduce da un prestito positivo con il Genoa di Vieira, non sarebbe da escludere la possibilità che possa ritagliarsi un posto in rosa per la prossima stagione, fungendo da riserva del capitano. Seguiranno aggiornamenti.