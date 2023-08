CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Gabri Vega, cos’è successo? Sirene arabe per Juan Jesus (23 agosto 2023)

Il calciomercato del Napoli sta vivendo momenti di intenso movimento e trattative, con l’obiettivo di plasmare una rosa competitiva per la nuova stagione calcistica. Tra le trattative in corso, quella riguardante Gabri Veiga ha suscitato particolare interesse e attenzione, nonostante alcuni rallentamenti che hanno creato suspence sul suo trasferimento dal Celta Vigo. Inizialmente sembrava che l’acquisto di Gabri Veiga da parte del Napoli fosse imminente, con la stretta di mano virtuale tra il club partenopeo e il Celta Vigo che aveva stabilito un principio di accordo su una base di 35 milioni di euro, cifra inferiore alla clausola rescissoria da 40 milioni. Tuttavia, il trasferimento ha subito rallentamenti proprio quando il giocatore si apprestava a raggiungere l’Italia per le visite mediche e la firma sul contratto.

Nonostante ciò, va sottolineato che non ci sono rotture tra le parti e la trattativa resta aperta. I dettagli che stanno ritardando la conclusione dell’affare sembrano riguardare aspetti come i diritti d’immagine e i bonus, piuttosto che le cifre e l’ingaggio. Gabri Veiga, infatti, desidera fortemente indossare la maglia azzurra e partecipare alla Champions League con il Napoli. Le parti coinvolte, compresi i due club e l’entourage del calciatore, stanno lavorando per superare queste questioni e chiudere positivamente la trattativa. Tanto ottimismo circonda questa trattativa, con il Celta Vigo che non manifesta pessimismo e confida nell’andamento positivo dei negoziati.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OCCHIO ALL’ARABIA PER JUAN JESUS

Nel frattempo, si fanno sentire anche le voci di un possibile interessamento dell’Al-Shabab nei confronti di Juan Jesus, difensore brasiliano del Napoli. Si parla di un’offerta di 7 milioni di euro da parte del club saudita, anche se è difficile immaginare che il Napoli si privi del giocatore senza una valutazione adeguata. Nel caso in cui dovesse esserci una riflessione sull’uscita di difensori, il Napoli potrebbe tornare sul mercato per rinforzare il reparto arretrato.

Tuttavia, al momento le priorità della campagna acquisti del Napoli sono legate soprattutto alla definizione dell’operazione Gabri Veiga, attesa da settimane. Il club sta lavorando intensamente per portare a termine l’affare quanto prima e rendere ufficiale l’ingaggio del giovane centrocampista spagnolo, 21enne, dimostrando determinazione nell’ottenere un rinforzo di qualità per la rosa azzurra per essere competitivi anche quest’anno dopo lo storico Scudetto della passata stagione.

