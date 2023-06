Calciomercato Napoli News/ Gabri Veiga prima opzione in mezzo, spunta l’idea Tousart (28 giugno 2023)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: GABRI VEIGA PRIMO OBIETTIVO

Avevamo scritto qualche tempo fa che il calciomercato Napoli si è messo sulle tracce di Gabri Veiga: il giovane spagnolo piace tantissimo ad Aurelio De Laurentiis e potrebbe realmente essere un utile rinforzo per la mediana partenopea, soprattutto se Piotr Zielinski non dovesse trovare l’accordo per il rinnovo e dovesse fare le valigie. Per il momento la trattativa per Gabri Veiga è complessa: chiaramente un profilo simile, esploso l’anno scorso nel Celta Vigo, piace a parecchie squadre e infatti per lui si sono già mossi alcuni club di Premier League, che potrebbero agevolmente pagare la clausola rescissoria da 40 milioni di euro che invece potrebbe essere un ostacolo per il Napoli.

De Laurentiis però ha un asso nella manica: ovvero, la trattativa che aveva portato Stanislav Lobotka a Castelvolturno, perché non va dimenticato che il regista slovacco, assoluto protagonista nella vittoria dello scudetto, è stato acquistato proprio dal Celta Vigo e da allora i rapporti tra i club sono ottimi. Inoltre il prezzo della clausola si potrebbe abbassare: attualmente Gabri Veiga è impegnato agli Europei Under 21 con la Spagna (che ha vinto il gruppo B e potrebbe essere avversaria dell’Italia ai quarti), ma non sta facendo particolarmente bene e questo potrebbe indurre il Celta a rivedere il prezzo di cessione. Il Napoli sicuramente ci crede, anche se sarà difficile.

TOUSART PER DEMME?

Sempre con riguardo al centrocampo, c’è un altro calciatore che potrebbe ampliare le scelte partenopee nel reparto. Stiamo parlando di Lucas Tousart: il francese ha 26 anni ed è reduce da una stagione nell’Hertha Berlino che sul piano personale è stata positiva, anche se lo storico club della capitale tedesca è retrocesso in Zweite Bundesliga. Adesso, Tousart è quasi certamente in uscita: Rudi Garcia lo conosce bene per averlo allenato a Lione, dunque ne favorirebbe l’acquisto e Tousart nel Napoli del tecnico francese potrebbe essere un’alternativa di lusso, garantendo magari minuti di qualità al posto di Piotr Zielinski (qualora il polacco dovesse restare).

L’idea di calciomercato dei campioni d’Italia potrebbe essere quella di uno scambio: a Berlino, così da fare ritorno in patria, finirebbe Diego Demme, da tempo fuori dal progetto del Napoli tanto da aver giocato poco o nulla sotto la direzione di Luciano Spalletti nella stagione appena conclusa. All’Hertha sarebbe poi corrisposto anche un conguaglio economico; staremo a vedere, perché certamente il Napoli non è l’unica società interessata alle prestazioni di Tousart, ma prezzo e occasione sono interessanti e dunque Aurelio De Laurentiis potrebbe provare il colpo.











