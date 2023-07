CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Garcia insiste per Danso, l’alternativa è Chalobah (27 luglio 2023)

Il Napoli sta lavorando sodo sul calciomercato per rinforzare la propria difesa in vista della prossima stagione, e tra i nomi che stanno emergendo nella lista di Maurizio Micheli, capo scouting del club azzurro, spiccano quelli di Kevin Danso e Trevoh Chalobah. Kevin Danso è un difensore del Lens che ha attirato l’attenzione del Napoli già da oltre un anno. Il giovane austriaco è stato preso in considerazione come possibile alternativa a Kim Min-jae già nell’estate del 2022, e dopo una stagione da protagonista nella Ligue 1, è diventato uno dei migliori difensori del campionato francese.

Il suo prezzo è salito notevolmente, arrivando a essere valutato tra i 40 e i 50 milioni di euro dal Lens, che sarà costretto a cercare un sostituto di alto livello in caso di cessione. Il Napoli è disposto a investire nel calciomercato una cifra più vicina ai 20 milioni, con l’idea di spingersi fino a circa 30 milioni, bonus inclusi, senza però superare tale cifra. I negoziati tra i due club sono entrati in una fase più approfondita, con le due società che stanno discutendo direttamente, senza intermediari. Il fratello-agente di Danso, Emmanuel, osserva attentamente le trattative, Danso potrebbe guadagnare circa 3 milioni di euro a stagione, sia che scelga il Napoli che una squadra di Premier League.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, ALTERNATIVA CHALOBAH

Un altro nome che sta emergendo come possibile opzione di calciomercato per il Napoli è quello di Trevoh Chalobah, difensore del Chelsea. Il 24enne inglese, nato in Sierra Leone, è sul mercato dei Blues, che aspettano un’offerta adeguata per cederlo. Napoli e Inter sembrano essere interessate al giocatore come colpo last minute per rafforzare la difesa in un mercato che non offre molte alternative nel ruolo, anche se il tecnico Rudi Garcia considera comunque Danso la prima scelta nel reparto per raccogliere l’eredità di Kim.

Il fratello maggiore di Chalobah, Nathaniel, ha indossato la maglia del Napoli in prestito dal Chelsea nella stagione 2015/16. Trevoh Chalobah ha disputato 34 partite nella scorsa stagione tra la Premier League e le coppe, ed è valutato intorno ai 20 milioni di euro. Il Napoli sta valutando attentamente le opzioni di mercato per trovare i giusti rinforzi in difesa. Con l’obiettivo di costruire una squadra competitiva per difendere lo Scudetto, la società partenopea sta trattando direttamente con i club interessati per raggiungere accordi soddisfacenti.

