CALCIOMERCATO NAPOLI, ADDIO KVARA: CACCIA AL SUCCESSORE

L’addio di Kvicha Kvaratskhelia ha rivoluzionato il calciomercato Napoli. Tutti si aspettavano la cessione del georgiano per giugno, ma in pochi avrebbero predetto una separazione durante la sessione invernale. Eppure così è stato e ora Manna e soci sono al lavoro per il sostituto. Ovviamente non è facile nel mercato di metà stagione, ma non c’è altra soluzione: Conte è rimasto con Neres e Politano titolare più il solo Ngonge come riserva. Dunque ha richiesto alla società un profilo pronto per affrontare la seconda parte di stagione.

Antonio è stato chiaro ovvero nessun rinforzo in prospettiva o “profili da Primavera”, serve gente pronta per dare l’assalto definitivo allo Scudetto che vede in corso gli stessi partenopei e l’Inter, dato che l’Atalanta ha calato i ritmi. Se per la scelta dell’attaccante in estate non c’erano molti dubbi con Romelu Lukaku in pole position, stavolta ci sono vari nomi che potrebbe accasarsi in Campania sebbene due su tutti sembrano essersi presi la scena e le prime pagine.

CALCIOMERCATO NAPOLI, LE SITUAZIONI GARNACHO E ADEYEMI

Il calciomercato Napoli insegue Garnacho e Adeyemi. I due giocatori fanno parte della lista di Manna per il sostituto di Kvaratskhelia, ma vivono situazioni completamente diverse nelle loro squadre e per quanto riguarda il loro futuro. Per Garnacho non c’è ancora l’accordo e c’è una distanza di 10 milioni tra i 50 offerti dal Napoli e i 60 chiesti dal Manchester. In ogni caso ci saranno altri colloqui con il direttore sportivo azzurro che si spingerebbe non oltre i 55 più bonus.

Per Adeyemi la situazione è diversa: la valutazione del giocatore si aggira intorno ai 45 milioni, Conte sarebbe ben disposto ad accoglierlo mentre il calciatore starebbe riflettendo per capire se andare via a gennaio possa essere la mossa giusta.

In ogni caso c’è velato ottimismo per entrambi i profili che sembrano più inclini ad accettare piuttosto che a rifiutare un’opportunità in Serie A che per tutti e due sarebbe la prima in assoluto. Vedremo come si evolveranno le situazioni.