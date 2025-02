CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: SFUMA GARNACHO

Come sappiamo il calciomercato Napoli ha virato con decisione su Allan Saint-Maximin: sarà il talentuoso esterno francese a prendere il posto di Khvicha Kvaratskhelia nello scacchiere tattico di Antonio Conte, un elemento di cui abbiamo già parlato e che ha dato il meglio di sé, oltre che ai tempi di un Nizza ambizioso, con il Newcastle di Eddie Howe, purtroppo anche limitato da qualche infortunio di troppo. La prima scelta del Napoli era Alejandro Garnacho, ma il club partenopeo ha dovuto virare con decisione: il Manchester United infatti ha chiuso la porta all’acquisto dello spagnolo di passaporto argentino, e dunque non c’è stato nulla da fare.

I Red Devils infatti chiedevano almeno 70 milioni di euro per il cartellino di Garnacho e l’entourage aveva piazzato una richiesta di 10 milioni di ingaggio; troppo per le casse del Napoli. Soprattutto, Ruben Amorim ha cambiato idea sul calciatore: pochi giorni fa ha rivelato che, dopo l’esclusione dal derby contro il Manchester City, l’esterno ha avuto un atteggiamento diverso nel corso degli allenamenti e dunque la volontà dell’allenatore portoghese è ora di trattenerlo nella rosa del Manchester United. Per questo motivo il calciomercato Napoli ha dovuto battere un’altra strada: quella appunto di Saint-Maximin, già pronto a svolgere le visite mediche e firmare il contratto.

SI È VALUTATO ANCHE AMUZU

Nelle ultime ore però, visto che la sessione invernale è ormai prossima alla chiusura, il calciomercato Napoli non è rimasto fermo sulle sue convinzioni e ha valutato qualche altro profilo: come rivelato da Fabrizio Romano, tra questi c’era anche quello di Francis Amuzu, nato in Ghana nel 1999 ma naturalizzato belga. Questo perché il laterale offensivo, che gioca prevalentemente a sinistra, è arrivato nel paese da giovanissimo: già a 15 ani era nelle giovanili del Malines e nel 2016 si è trasferito all’Anderlecht, facendo infine il suo ingresso nella rosa della prima squadra sette anni fa, proprio nel mese di gennaio. Si tratta di un elemento diventato protagonista della Jupiler League: con la celebre maglia biancomalva Amuzu ha uno score di 4 gol e 3 assist in 28 partite stagionali, e sta facendo bene anche in Europa League. S

icuramente vede meno la porta rispetto a Garnacho o Adeyemi che erano i primi profili sul taccuino del calciomercato Napoli, ma era stato cercato anche da squadre inglesi. Ora, con l’arrivo di Saint-Maximin è difficile che i partenopei possano serrare le fila per acquistare anche Amuzu ma la disponibilità economica non manca, dunque attenzione perché il calciatore potrebbe eventualmente essere bloccato anche per la sessione estiva, se non addirittura arrivare adesso per rinforzare ancor più la rosa a disposizione di Antonio Conte.