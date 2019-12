Calciomercato Napoli news/ Ghoulam insoddisfatto: va via già a gennaio?

Un nome caldo in uscita per il calciomercato Napoli è potenzialmente quello di Faouzi Ghoulam, perché il terzino sinistro franco-algerino classe 1991 non è contento della sua situazione attuale e del pochissimo spazio avuto nella prima parte della stagione. I numeri di Ghoulam nel 2019-2020 sono finora più che eloquenti: nemmeno un minuto giocato in Champions League e cinque presenze in campionato, delle quali solamente tre da titolare e due per l’intera partita. Naturalmente ciò si deve anche all’infortunio muscolare che ha messo per molto tempo fuori gioco Ghoulam, non nuovo a gravi problemi fisici, dunque non possiamo parlare solamente di scelte tecniche da parte di Carlo Ancelotti prima e Gennaro Gattuso poi, ma l’algerino è in ogni caso insoddisfatto e di conseguenza la sua posizione andrà definita al più presto.

CALCIOMERCATO NAPOLI: GHOULAM IN PARTENZA A GENNAIO?

L’insoddisfazione di Faouzi Ghoulam ne fa dunque uno dei potenziali partenti già nella sessione di calciomercato di gennaio per il Napoli: Ancelotti lo ha considerato poco e lo stesso discorso sembra valere anche per Gattuso, anche se il cambio di allenatore è ancora molto fresco e allora è possibile che ci sia ancora almeno un paio di settimane di riflessione per capire se con Rino potranno cambiare le gerarchie o se sarà davvero meglio cambiare aria al più presto, lasciando Napoli già in questo inverno. Jorge Mendes, che è il procuratore di Ghoulam, si sta naturalmente già guardando attorno e una possibile destinazione sembra essere l’Olympique Marsiglia, che pare interessato a una eventuale trattativa per portare Ghoulam in Francia.

