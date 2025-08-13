Calciomercato Napoli news: indiscrezioni ed ufficialità riguardanti i movimenti della sessione estiva. Quale futuro per Ambrosino e Vergara? 13 agosto 2025

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, AMBROSINO E VERGARA POTREBBERO RESTARE

Il Napoli da ormai diversi anni ha dimostrato di lavorare molto bene non solo sulla prima squadra ma anche se si parla del settore giovanile. Gli azzurri cercano sempre di ottenere risultati importanti in tutte le categorie e nel proprio vivaio crescono elementi che vengono spessi cercati da altre società al fine di potenziare i loro organici e quest’estate di calciomercato non fa eccezione.

Ci sono in particolare un paio di giocatori nati entrambi nel 2003 che piacciono ad alcuni club ma che potrebbero rimanere ai piedi del Vesuvio stando ai rumors più recenti. E’ il caso ad esempio di Giuseppe Ambrosino, attaccante che milita pure nella Nazionale italiana Under 21 con cui ha preso parte ai campionati europei disputati qualche settimana fa.

La scorsa stagione Ambrosino ha giocato in prestito al Frosinone dove ha realizzato cinque reti e quattro assist in trentasette presenze. Finito nel mirino della Cremonese, che lo avrebbe voluto prelevare con la formula del prestito con diritto di riscatto nonostante un contratto in scadenza a giugno 2026 e dunque da rinnovare prima di poter completare un’operazione di questo tipo, Ambrosino potrebbe essere riconfermato restando agli ordini di mister Conte.

La sua presenza in rosa potrebbe essere utile non solo a livello numerico per il reparto avanzato ma anche soprattutto tenendo conto delle regole imposte dalle liste da presentare per il campionato e la Champions League. Lo stesso discorso simile pure per il coetano Antonio Vergara, in scadenza nel 2027 ed a sua volta monitorato dai lombardi. Il trequartista è tornato alla base dopo il prestito biennale alla Reggiana totalizzando nella scorsa annata cinque reti e sei assist nelle trentatre volte in cui è stato impiegato.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, MIKA GODTS PER L’ATTACCO

Il calciomercato Napoli prosegue la ricerca di un jolly offensivo da schierare magari sulle corsie. Se da un lato i rumors riportano del ritorno campano su Ademola Lookman, che lascerà l’Atalanta ma non è ancora passato all’Inter poichè i bergamaschi non hanno ottenuto la proposta auspicata e speravano di cederlo all’estero, dall’altro continuano ad emergere nomi di calciatori che potrebbero fare al caso dei partenopei in quella zona del campo. L’ultima suggestione del calciomercato Napoli è rappresentata da Mika Godts, di proprietà dell’Ajax.

Il belga, sotto contratto fino al 2029, sarebbe un’alternativa tenuta in grande considerazione dai campani secondo le indiscrezioni provenienti da Sportmediaset. Nella passata stagione Godts ha contribuito alla qualificazione in Champions League ottenuta dai Lancieri firmando otto reti e sette passaggi vincenti per i suoi compagni in quarantasette presenze totali.