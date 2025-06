Calciomercato Napoli News: l'inglese potrebbe essere il secondo colpo da Manchester nel giro di pochi giorno dopo De Bruyne (16 giugno 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OBIETTIVO GREALISH

Il calciomercato Napoli continua a stupire. Dopo l’acquisto in prospettiva di Marianucci e il colpaccio De Bruyne, Aurelio De Laurentiis preme sull’acceleratore per portare ad Antonio Conte nuovi innesti per la stagione 2025/2026.

Il vuoto lasciato da Kvaratskhelia non è mai stato riempito, dato che la soluzione Okafor è stata più un tappabuchi che altro. A questo proposito, i partenopei hanno già adocchiato diversi profili che possono prendere il posto del georgiano.

Secondo il The Sun, Jack Grealish è in uscita dal Manchester City e la scelta del Napoli potrebbe proprio ricadere sul Nazionale inglese. Da non escludere che il trasferimento di De Bruyne possa convincere l’esterno offensivo.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPUNTA GODTS DEL’AJAX

Il calciomercato Napoli però non si ferma al solo Grealish. La pista che porta a Garnacho si è leggermente raffreddata, soprattutto visti i diverbi avuto con il Manchester United a gennaio per quanto riguarda la valutazione.

C’è però un altro nome che a differenza dell’argentino dei Red Devils sta scalando le gerarchie, in particolare quelle di Giovanni Manna che sembra pazzo di questo gioiellino. Si tratta di Mika Godts, gioiellino classe 2005 dell’Ajax.

L’olandese ha segnato 4 volte e messo a referto 2 assist in 29 partite in campionato con un miglioramento netto rispetto agli anni scorsi. Inoltre, il belga ha siglato anche 4 reti e 3 passaggi vincenti in 16 gettoni di Europa League nella passata stagione.