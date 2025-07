Calciomercato Napoli News: salgono le quotazioni per l'attaccante inglese del Manchester City, scendono quelle di Ndoye e Chiesa (22 luglio 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, GREALISH RITROVA DE BRUYNE?

Il calciomercato Napoli ritorna a Manchester. Dopo aver messo a referto il colpo Kevin De Bruyne, accolto con grande entusiasmo, i partenopei potrebbe bussare un’altra volta al City di Guardiola per ingaggiare anche Jack Grealish.

Visto che Ndoye potrebbe saltare con il Nottingham Forest in pressing, Manna avrebbe riaperto i colloqui per tentare il colpo Grealish. L’inglese potrebbe lasciare la Premier League riabbracciando anche il fantasista belga.

È ancora presto per parlare di cifre o di fattibilità o meno delle operazioni. Infatti al momento è più corretto definirlo un tentativo, un sondaggio vero e proprio prima di eventualmente affondare il colpo per il classe 1995.

CALCIOMERCATO NAPOLI, DUE NOMI IN CALO

Il calciomercato Napoli si è mosso parecchio in anticipo. Gli arrivi di Marianucci, Beukema, Lucca e Noa Lang sono un esempio di come la società di Aurelio De Laurentiis è stata abile ad anticipare tutte le dirette concorrenti.

Per l’esterno però ci sono alcuni problemi. Ndoye non è detto che arrivi nonostante sia il preferito di Conte poiché il Nottingham ha già presentato la prima offerta al Bologna e soprattutto ha l’ok del calciatore per un quinquennale.

Anche su Chiesa ci sono alcuni dinamiche avverse per il Napoli di Antonio Conte. Infatti se si avvererà il passaggio di Ademola Lookman all’Inter, l’Atalanta affonderebbe il colpo con Federico Chiesa, altro obiettivo del Napoli.