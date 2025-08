Calciomercato Napoli news: l'esterno spagnolo ha già accettato il trasferimento in Italia. Il centrocampista torna all'Ipswich (5 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, LO SPAGNOLO IN ARRIVO

Il calciomercato Napoli è vicinissimo a trovare l’accordo con Miguel Gutierrez del Girona. I partenopei hanno offerto una cifra superiore ai 18 milioni per l’esterno spagnolo che ha collezionato 112 presenze con i biancorossi.

L’affare è in via di definizione con l’ultimo via libera che spetta naturalmente al presidente Aurelio De Laurentiis. Gutierrez però vuole solo il Napoli e ha già accettato il trasferimento in Italia per vestire la maglia degli Azzurri.

Calciomercato Napoli News / Occhi ancora su Miretti, ritorno di fiamma per Lookman? (4 Agosto 2025)

Gutierrez, prima di vestire la maglia del Girona, ha giocato al Real Madrid con 10 presenze in Prima Squadra, 31 con il Castilla e 16 in Youth League, trofeo che ha vinto nel 2019/2020. Il palmares di Gutierrez include una Champions League, una Liga, un Europeo Under 19 e un Olimpiadi con la Spagna.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CHOLITO VERSO TORINO

Il calciomercato Napoli si muove anche in uscita. L’Atletico Madrid è tornato a mettere gli occhi su Raspadori dopo che è sfumato l’acquisto di Millot dallo Stoccarda che ha preferito l’Arabia Saudita. Per Jack, il Napoli chiede 30 milioni.

Calciomercato Napoli News/ Si punta ad un esterno offensivo della Premier, Miretti nel mezzo (3 agosto 2025)

Cifre più basse ma comunque importanti per Cajsute e Simeone. Lo svedese tornerà all’Ipswich Town anche in Championship dopo la retrocessione dell’anno scorso: prestito oneroso di 2 milioni di euro e obbligo di riscatto a 7,5 milioni di euro in caso di promozione in Premier League.

Per Simone la questione si sta delineando. Il Torino è molto interessato al Cholito che ha già sentito Baroni, il tecnico dei granata, che lo ha convinto ad accettare il progetto dei piemontesi. Il Napoli incasserà 7/8 milioni di euro.