Il calciomercato Napoli prosegue senza sosta e la formazione azzurra lavora per mettere a disposizione di Antonio Conte la miglior formazione possibile.

Calciomercato Napoli, azzurri ancora scatenati in entrata

Il calciomercato Napoli non si ferma e mentre la squadra è al lavoro a Castel di Sangro in vista del resto della stagione il club azzurro vuole rinforzare la rosa in tutti i reparti e c’è da registrare un cambio strategia per i rinforzi offensivi. Dopo il no di Ndoye il club partenopeo ha deciso di fermare cosi – al netto di partenze – il reparto offensivo e puntare su altro.

Come riporta il giornalista Matteo Moretto è ormai virtualmente chiusa la trattativa per portare Gutierrez dal Girona al Napoli con gli azzurri pronti a pagare circa 20 milioni di euro per il forte laterale mancino, un giocatore abile sia come terzino che eventualmente come centrocampista a tutta fascia e cambia quindi il mercato del club partenopeo.

Si complica forse definitivamente la pista che porta al terzino del Siviglia Juanlu, ormai sempre più distante. Secondo Sky Sport il club azzurro sarebbe intenzionato a puntare su Zanoli mentre il laterale spagnolo è ora vicino al trasferimento al Wolverhampton, pronto ad accontentare in tutto e per tutto le richieste di club e giocatore.

Calciomercato Napoli, è un vero mistero su Raspadori

Il calciomercato Napoli per quel che riguarda il reparto offensivo è legato al futuro di Giacomo Raspadori, attaccante di riserva ma considerato molto importante nelle dinamiche del club partenopeo. Nella giornata di ieri si è parlato di un’importante offerta dell’Atletico Madrid per il giocatore, ma il Napoli sembra aver deciso il suo futuro.

Conte ha blindato Raspadori e lo considera fondamentale nel suo gioco, un giocatore importante a gara in corso ed un jolly che può coprire più reparti. Per questo il giocatore resterà mentre è in uscita Cajuste che dovrebbe fare ritorno all’Ipswich, stavolta in seconda divisione inglese e per il giocatore ci sarà obbligo di riscatto in caso di promozione.

A centrocampo manca il sesto centrocampista e la priorità è Miretti della Juventus ma al momento c’è ancora distanza tra il Napoli ed il club bianconero, in alternativa il Napoli monitora Fabbian del Bologna ed occhio in quanto i felsinei sono intenzionati a prendere Zanoli e i due club potrebbero valutare – con eventuale conguaglio – un possibile scambio.