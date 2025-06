CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, DOMANI IL DE BRUYNE-DAY

Il calciomercato Napoli prosegue imperterrito al miglioramento della rosa. Dopo la conferma per Marianucci, difensore dell’Empoli, e lo sprint per Musah del Milan, domani sarà il grande giorno dell’arrivo di Kevin De Bruyne.

Il trequartista del Manchester City giovedì 12 giugno svolgerà a Roma le visite mediche di rito per poi firmare con il Napoli, subito dopo aver giocato le gare di qualificazione al prossimo Mondiale, dov’è riuscito anche a segnare il gol del 4-3 definitivo al 90esimo contro il Galles.

Sarà un giorno importantissimo per il Napoli poiché nell’era De Laurentiis mai era stato fatto un colpo così ricco di aspettative sin dal primo giorno, probabilmente l’unico paragonabile era Higuain poiché i vari Lavezzi, Cavani, Hamsik e Kvaratskhelia non godevano di questo clamore mediatico da subito.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, SPRINT PER GUTIERREZ

Il calciomercato Napoli non si ferma qui e ora in Spagna si dovrà chiudere l’affare Miguel Gutierrez. Il terzino sinistro del Girona è il preferito dei campani con il direttore sportivo Giovanni Manna che è andato proprio in terra spagnola per strappare l’accordo con il club biancorosso.

Il problema si crea dal momento in cui il 50% della vendita andrà al Real Madrid per via di una clausola. Dunque ora il Girona vorrebbe almeno 25 milioni, così da intascarne 12.5 e fare comunque una bella cessione economicamente parlando.

A favore del Napoli c’è il sì del ragazzo che non vede l’ora di vestire la maglia dei campioni d’Italia e vivere così la sua prima esperienza in Italia. I contatti proseguono spediti e nei prossimi giorni sicuramente ne sapremo di più.