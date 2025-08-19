Il calciomercato Napoli dovrà scegliere tra Nikola Krstovic e Andrea Pinamonti per l'attacco. Miguel Gutierrez l'ultimo arrivo

Calciomercato Napoli News: Miguel Gutierrez è sbarcato in Italia

La squadra partenopea potrebbe star vivendo uno dei momenti più difficili di questa estate, l’infortunio di Lukaku infatti non solo toglie ad Antonio Conte un’arma importantissima ma obbliga la dirigenza a tornare sul mercato in una zona di campo dove le opportunità sono poche e i prezzo sono solitamente molto elevati.

Il calciomercato Napoli sta quindi valutando tutte le possibilità che gli sono rimaste per poi scegliere quella migliore e affondare il colpo mentre nella giornata di oggi tramite un comunicato ufficiale della società è stato presentato un nuovo acquisto.

Il giocatore che nella giornata di oggi è diventato ufficialmente un nuovo membro della rosa del Napoli è il terzino sinistro spagnolo di ventiquattro anni Miguel Gutierrez che lascia il Girona per 18 milioni e andrà con molta probabilità a rubare il posto da titolare a Spinazzola e Olivera.

Il ragazzo porta in Campania una grande propensione offensiva e velocità su cui nella passata stagione il tecnico pugliese non ha potuto affidarsi, la sua convivenza con Di Lorenzo però imporrà ad uno dei due di accettare di limitare la loro propensione offensiva per aiutare in fase difensiva.

Calciomercato Napoli News: Nikola Krstovic o Andrea Pinamonti come alternative a Lucca

Per quanto riguarda l’attacco invece le ultime idee del calciomercato Napoli sono due giocatori che nella passata stagione hanno saputo mettersi in mostra in Serie A trovando la doppia cifra di gol nonostante militassero in squadre di medio bassa classifica, dove le occasioni sono meno e bisogna essere bravi a sfruttarle.

Il primo dei due è il venticinquenne montenegrino del Lecce Nikola Krstovic che è destinato a partire, come da sua richiesta, ma per cui i pugliesi non hanno ancora ricevuto un’offerta convincente, che dovrà essere tra i 25 e i 30 milioni.

Il secondo giocatore invece è un vecchia conoscenza del tecnico visto che con lui in rosa ha vinto lo scudetto sulla panchina dell’Inter, si tratta di Andrea Pinamonti, l’attaccante ventiseienne che nella passata stagione è stato uno dei motivi della salvezza del Genoa e che dopo il mancato riscatto è tornato a Sassuolo dove però non vorrebbe restare.

La richiesta dei neroverdi è la stessa del riscatto che aveva pattuito con il grifone ovvero 25 milioni ma con l’inserimento di una contropartita tecnica, che potrebbe essere Vergara, o l’inserimento di facili bonus si potrebbe abbassare la cifra fino ai 20 milioni.