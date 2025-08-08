Calciomercato Napoli news: il pressing del Wolverhampton su Juanlu da 20 milioni obbliga i partenopei ad alzare la principale offerta da 17 (8 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, IL SEVILLA NE CHIEDE 20 PER JUANLU

Il calciomercato Napoli continua a lavorare sugli esterni, in modo da regalare ad Antonio Conte una squadra ancora più completa. Per quanto riguarda Gutierrez del Girone siamo ormai agli sgoccioli considerando che le squadre hanno trovato l’accordo.

L’offerta finale da 20 milioni si è rivelata decisiva e il calciatore non vedo l’ora di vestire la maglia partenopea. L’esterno ex Real Madrid incasserà 2.3 milioni a stagione per 4 anni, dando una valida alternativa a Oliveira e Spinazzola sulla sinistra.

Discorso leggermente più complicato per Juanlu. Lo spagnolo è il preferito di Manna per far riposare Di Lorenzo a destra, ma i 17 milioni che sembravano bastare sono inferiori alle nuove richieste del Sevilla. Infatti i biancorossi hanno ricevuto 20 milioni dal Wolverhampton dunque l’unico modo per il Napoli è pareggiare l’offerta.

CALCIOMERCATO NAPOLI, ZANOLI VOLA DA ITALIANO

Il calciomercato Napoli intanto piazza Zanoli al Bologna. Vincenzo Italiano ha cercato a lungo l’esterno ex Genoa e ora il trasferimento è diventato realtà: la formula è di prestito con obbligo di riscatto per un totale di 6 milioni.

Intanto ieri è stato ufficializzato l’addio strappalacrime di Giovanni Simeone: “Ora capisco – scrive l’attaccante sui social – cosa significa quando si dice che a Napoli si piange due volte“. Il Cholito ora si giocherà maggior chance di titolarità al Torino di Baroni.

Se dovessero andare in porto i due esterni spagnoli, il Napoli si ritroverebbe con la rosa quasi completa. In caso mancherebbe un vice Anguissa (Musah?) e un esterno offensivo a sinistra con Grealish che potrebbe essere il colpo ideale.