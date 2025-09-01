Calciomercato Napoli news: il danese si aggiunge ad Elmas per quanto riguarda i colpi dell'ultimo giorno. Il marocchino resta in Serie A (1 settembre 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, ECCO HOJLUND

Il calciomercato Napoli chiude ufficialmente con il colpo Rasmus Hojlund. In attesa del campo che darà la risposta definitiva sul suo acquisto, i partenopei possono ritenersi soddisfatti di aver colmato il problema Lukaku.

Il bomber belga del quarto Scudetto si è infortunato seriamente nell’ultima amichevole stagionale contro l’Olympiakos e il club campione d’Italia si è subito tuffato in ottica calciomercato per trovare il sostituto ideale di Romelu.

Il danese è stato acquistato con la formula del prestito oneroso a 6 milioni e obbligo di riscatto fissato a 44 in caso di qualificazione in Champions League dei partenopei, un vero e proprio investimento anche per il futuro.

CALCIOMERCATO NAPOLI, CHEDDIRA SALUTA IN PRESTITO

Il calciomercato Napoli prima di Hojlund, come vi avevamo raccontato, ha annunciato il ritorno di Elmas. Il macedone aveva giocato dal 2019 al 2024 con i partenopei, vincendo una Coppa Italia e il terzo storico Scudetto.

Dopodiché è passato al Lipsia, dove non ha trovato spazio, ritrovando la titolarità in prestito al Torino nella seconda metà della passata stagione. Il suo nome era già in orbita Napoli proprio prima di andare in Piemonte come sostituto di Kvarataskhelia.

Tra le altre operazioni fatte dal Napoli c’è anche la cessione di Cheddira. L’ex Frosinone andrà a vestire la maglia del Sassuolo in prestito con diritto di riscatto, aggiungendo dunque un altro elemento all’attacco di Grosso.