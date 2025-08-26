Calciomercato Napoli - Gli azzurri di Antonio Conte sono tra le squadre più attive di questa fase finale ed occhio a possibili colpi dell'ultim'ora.

Calciomercato Napoli, azzurri candidati a chiudere con il botto

Il calciomercato Napoli è più attivo che mai e gli azzurri non hanno nessuna intenzione di fermarsi dopo una sessione che comunque li ha visti come protagonisti assoluti e al lavoro per accontentare in tutto e per tutto le richieste di Antonio Conte. L’infortunio di Lukaku aveva sicuramente bloccato tutto, ma gli azzurri sono riusciti a correre ai ripari.

E’ ormai questione di ore e poi Rasmus Hojlund diventerà un nuovo calciatore del Napoli. Il club partenopeo ha trovato l’accordo con il giocatore ed è vicinissimo a quello con il club, l’affare dovrebbe concretizzarsi in un prestito oneroso con obbligo di riscatto legato a determinate condizioni per una cifra complessiva di circa 45 milioni di euro. Una trattativa piuttosto importante.

Ma gli azzurri non vogliono assolutamente fermarsi e il Napoli in questi ultimi 5-6 giorni di calciomercato potrebbero letteralmente scatenarsi. Oltre all’attaccante dovrebbe esserci qualche movimento a centrocampo e – saltato il colpo Diouf – la società sta valutando altri profili sia di qualità che di quantità.

Calciomercato Napoli, altri colpi e qualche possibile cessione

Il calciomercato Napoli vede gli azzurri a caccia di un centrocampista di livello ed il club partenopeo puntano a un doppio colpo nel reparto, ovvero Brescianini dell’Atalanta ed il clamoroso ritorno in azzurro di Eljif Elmas. Difficile la trattativa con gli orobici che chiedono circa 20 milioni di euro mentre il Napoli non va oltre i 15 e le parti sono al lavoro per trovare un accordo.

Diversa invece la situazione con Elmas e li il problema riguardo specialmente la formula. Il Napoli offre un prestito oneroso con diritto di riscatto mentre il Lipsia vuole una cessione definitiva, affare di poco superiore ai 15 milioni di euro ed occhio perchè in fondo il Napoli potrebbe fare un doppio colpo a centrocampo, l’idea c’è.

In difesa possibile permanenza per Zanoli, giocatore che potrebbe restare come vice Di Lorenzo e potrebbe addirittura rinnovare il contratto. La trattativa per Juanlu è saltata ed il Napoli valuta la situazione sulla destra mentre Mazzocchi è ancora in bilico, il giocatore piace sia al Sassuolo che all’Udinese.