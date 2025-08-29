Calciomercato Napoli news: il danese sarà in tribuna per il match al Maradona col Cagliari. A centrocampo si pensa a Mainoo dello United (29 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, HOJLUND-ELMAS IN ARRIVO

Il calciomercato Napoli ha bisogno del classico “ultimo sforzo” prima di definirsi a tutti gli effetti chiuso. È stata fin qui una campagna acquisti ricca di novità, anche se come sempre sarà il campo a dare il giudizio finale e definitivo.

Ai tanti nuovi arrivati come Beukema, De Bruyne, Lang, Lucca, Marianucci, Milinkovic Savic e Gutierrez, andranno presto aggiunti altre due pedine come Hojlund dal Manchester United e il ritorno di Elmas, attualmente al Lipsia.

Calciomercato Napoli News / Hojlund è ad un passo, ma occhio ad altri due colpi (26 Agosto 2025)

L’attaccante danese sarà in Italia nelle prossime ore per svolgere le visite mediche e presenziare in tribuna alla sfida contro il Cagliari, facendo già conoscenza con il Maradona. Anche per Elmas è questione di dettagli e nel giro di pochi giorni sarà (nuovamente) un calciatore del Napoli.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, OCCHIO A MAINOO

Ci saranno altre novità per quanto riguarda il calciomercato Napoli? Ad oggi mancano all’appello idealmente ancora la riserva di Di Lorenzo, un centrocampista fisico per sostituire Anguissa (quest’anno c’è la Coppa d’Africa) e infine un attaccante a sinistra.

Calciomercato Napoli News/ Stretta finale per Hojlund, ballottaggio in mediana (oggi 25 agosto 2025)

Per sostituire il capitano nei momenti più pesanti della stagione sembra però essere stato confermato Mazzocchi così come sulla fascia sinistra offensiva Conte sembra voler alternare De Bruyne e McTominay senza dimenticare i vari Neres, Lang e Gutierrez.

A centrocampo manca il nome e anche al netto della conferma di Vergara, servirebbe un’altra pedina. Dopo i colpi McTominay e Hojlund, ci potrebbe essere un altro arrivo dallo United ovvero Mainoo: il centrocampista inglese avrebbe chiesto infatti la cessione in prestito.