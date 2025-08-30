Calciomercato Napoli news: il Lipsia non è riuscito a superare i campani nella corsa all'attaccante: affare da 50 milioni di euro (30 agosto 2025)

CALCIOMERCATO NAPOLI, HOJLUND ARRIVERÀ

Il calciomercato Napoli non vedrà sfumare Rasmus Hojlund. Si era parlato di un possibile inserimento del Lipsia che potesse far saltare il banco, ma il giocatore ha sempre e solo voluto i partenopei da quando ha saputo dell’interessamento.

Inutile dire che dopo l’arrivo di Lucca e l’inserimento di Ambrosino in rosa dalla Primavera non era previsto nessun altro innesto in attacco. Dopo però l’infortunio di Lukaku si è aperta la “caccia al numero nove” di Giovanni Manna.

Il nome scelto è quello di Hojlund che arriverà in prestito a 6 milioni con obbligo di riscatto a 44 per un totale di 50 tondi tondi. Il calciatore potrebbe già essere in tribuna al Maradona per assistere al match di campionato tra Napoli-Cagliari.

CALCIOMERCATO NAPOLI, SITUAZIONE MAINOO

Il calciomercato Napoli è praticamente quasi chiuso. Per essere pignoli mancherebbero tre pedine, anche se uno di questi è pressoché definitivo e si tratta del jolly offensivo ovvero Elmas che è già arrivato questa notte in Campania.

Servirebbe poi un vice Di Lorenzo, ma più passa il tempo e più sembra sicura la permanenza di Mazzocchi in questo ruolo nonostante alcune richieste dall’Italia tra Cremonese e Sassuolo. Importante invece il discorso centrocampista.

Anguissa è un elemento imprescindibile però incombe la Coppa d’Africa, competizione a cui giustamente il camerunense non vuole mancare. Si parla di Mainoo come acquisto in prestito secco dato che lui non vuole lasciare definitivamente il Manchester United.