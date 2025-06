CALCIOMERCATO NAPOLI, HUDSON-ODOI SARÀ IL NUOVO KVARA?

Il calciomercato Napoli è ancora alla ricerca del sostituto di Kvicha Kvaratskhelia. Il georgiano è stato ceduto a gennaio al Paris Saint Germain, con cui ha poi conquistato successivamente la Champions League battendo l’Inter in finale e segnando il suo primo gol ai nerazzurri, squadra mai punita con gli Azzurri.

I partenopei avevano scelto Noah Okafor come sostituto, ma come si pensava era solamente una soluzione tappabuchi per qualche mese e non il vero e proprio “dopo Kvaratskhelia”, che come dichiarato da Manna sarebbe arrivato solamente in estate.

Eccoci dunque ai mesi della verità: tra i tanti nomi messi sulla lista dei desideri, spunta quello di Callum Hudson-Odoi. Il classe 2000 in forza al Nottingham Forest arriva da una stagione molto positiva con 5 gol e 3 assist in 31 partite con molte prestazioni di alto livello.

Secondo il portale inglese Teamtalk.com non sarà facile strapparlo al club inglese ed è per questo che il Napoli ha pronte alcune alternative come per esempio Alejandro Garnacho del Manchester United e Jesus Rodriguez del Real Betis.

CALCIOMERCATO NAPOLI, NENTE SVILAR O DONNARUMMA: RESTA MERET

Il calciomercato Napoli passa anche da quelli che sono i rinnovi. In porta c’è il punto interrogativo tra il futuro di Alex Meret e l’idea Mile Svilar, che potrebbe lasciare la Roma in caso di mancata intesa e accordo per il rinnovo.

Alla fine nulla cambierà e tutto resterà al suo posto, almeno in casa Napoli. Infatti Meret, due volte campione d’Italia, continuerà a difendere la porta degli Azzurri. L’ex Udinese prolungherà il suo contratto e dunque rimarrà il titolare.

C’era anche chi parlava di un pazza ipotesi Gianluigi Donnarumma. fresco vincitore della Champions League dopo essersi già laureato campione d’Europa con la Nazionale, ma il suo agente è stato chiarisismo: “Trattiamo il rinnovo col Psg“.