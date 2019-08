Calciomercato Napoli News/ “Icardi? Non basterà…”. Lozano è vicino (Ultime notizie)

Mauro Icardi continua ad essere uno dei nomi più chiacchierati in orbita Napoli. L’attaccante dell’Inter sarebbe infatti uno degli obiettivi di calciomercato degli azzurri in questa sessione estiva delle trattative. Con il suo arrivo la squadra di Ancelotti accorcerebbe, in parte, l’ampio distacco dalla Juventus anche se c’è chi, come l’ex giocatore Bruno Giordano, sostiene che il divario dai bianconeri sia comunque troppo profondo: “Icardi per quanto mi riguarda è un ottimo goleador ma non è l’attaccante dei miei sogni. Segna tanto ma partecipa poco alla manovra. Preferisco chi è in grado di contribuire alla costruzione del gioco facendone parte sempre, dialogando con gli altri. Icardi è un grande finalizzatore ma ha bisogno di una squadra che lo sostenga creando diverse occasioni a partita. Con gli ultimi acquisti la Juventus ha addirittura aumentato la forbice dalle inseguitrici. E al momento per me è un paio di gradini sopra al Napoli e anche all’Inter”.

Calciomercato Napoli News, Diego De Luca raffredda l’ipotesi Mauro Icardi

Mauro Icardi sì, Mauro Icardi no…forse. L’arrivo dell’argentino al Napoli appare al momento una semplice boutade, banchè in queste ultime ore i rumors su un suo possibile arrivo alla corte di Ancelotti si siano intensificati. In casa Napoli il giornalista Diego De Luca ha fatto il punto della situazione, soffermandosi appunto sul futuro di Mauro Icardi e la presunta trattativa col Napoli: “L’attaccante al momento considera il Napoli la priorità in caso di addio all’Inter ma il problema è che i nerazzurri chiedono 70 milioni di euro. Va inoltre detto che non risultano contatti recenti tra gli azzurri e il suo entourage”. Più facile, invece, che il Napoli riesca a mettere le mani su Lozano: “E’ un giocatore che vuole la Champions League ed ha il gradimento totale di Carlo Ancelotti”.

