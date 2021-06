CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS/ Idea Basic, il Siviglia piomba su Lozano!

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, AFFARE DA 8/10 MILIONI!

Continua a lavorare sul calciomercato a fari spenti il Napoli, cercando di portare a Luciano Spalletti rinforzi per perseguire l’obiettivo della qualificazione in Champions League, solo sfiorata nell’ultima stagione. Il nome delle ultime ore per il centrocampo è quello di Toma Basic, centrocampista del Bordeuax, che il tecnico di Certaldo avrebbe espressamente indicato per sostituire Bakayoko, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito.

La trattativa di calciomercato col Bordeuax per Basic avrebbe già preso il via all’inizio di questa settimana, col Napoli che sa che il giocatore ha il contratto in scadenza nel 2022: il che costringerebbe i Girondini a non alzare troppo la richiesta economica per il mediano. Proprio a causa del contratto in scadenza i francesi non sarebbero allettati dalla prospettiva del prestito: il Napoli è pronto a offrire 8 milioni per il trasferimento a titolo definitivo, ma il Bordeaux non vorrebbe scendere sotto i 10. Distanze che sembra possibile limare per portare al più presto a Spalletti uno dei primi rinforzi stagionali.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, POCHI 15 MILIONI PER IL “CHUCKY”

Non solo acquisti però ma anche partenze nell’agenda del Napoli, e proprio le ultime ore hanno fatto registrare un forte interessamento dalla Spagna per l’attaccante messicano Hirving Lozano, da due anni sotto il Vesuvio e reduce da una stagione sicuramente più convincente rispetto al timido esordio. Per il “Chucky” c’è il forte interessamento del Siviglia che avrebbe già fatto recapitare un’offerta da 15 milioni di euro, sicuramente troppo bassa considerando che nel 2019 il Napoli aveva versato circa 35 milioni di euro nelle casse degli olandesi del PSV Eindhoven per assicurarsi le prestazioni di Lozano.

Ma gli andalusi sembrano fare sul serio e il Napoli riflette su un giocatore che tra l’altro potrebbe essere costretto a saltare la preparazione estiva per affrontare le Olimpiadi di Tokyo con la maglia del Messico. Spalletti non sembra aver messo veti sulla cessione del giocatore, ma sicuramente l’offerta del Siviglia si dovrà alzare per intavolare davvero una trattativa.



