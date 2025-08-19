Calciomercato Napoli News: a caccia di un attaccante i partenopei studiano anche il colpo Jamie Vardy a parametro zero.

CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS: IPOTESI SUGGESTIVA

Come sappiamo, da ieri il calciomercato Napoli ha il grande tema di dover sostituire Romelu Lukaku: sono cambiate le priorità in casa partenopea e, se prima si andava alla ricerca di un profilo più da esterno o seconda punta – Ademola Lookman per esempio – ora gli almeno tre mesi di stop del belga impongono a Giovanni Manna di mettere in casa un centravanti che si possa alternare con Lorenzo Lucca.

I nomi che sono presenti sul tavolo sono concreti ma di difficile attuazione, visto che di fronte all’emergenza il Napoli chiaramente sa di dover fare in fretta e che i prezzi per i “big” possono essere alti. Ad ogni buon conto ci sarebbe un’ipotesi più che suggestiva per quanto riguarda il calciomercato Napoli.

Si tratta di Jamie Vardy, che negli scorsi mesi ha dato l’addio al Leicester dopo la retrocessione (la seconda in tre stagioni) nel Championship della sua squadra, di cui era capitano. Una storia, quella di Vardy, che ormai conosciamo a memoria.

Straordinario eroe della miracolosa Premier League vinta dalle Foxes sotto la guida di Claudio Ranieri, l’attaccante ha giocato con il Leicester ben 13 stagioni, ha portato in dote 200 gol in 500 partite e in Premier League ha graffiato per 145 volte, numeri straordinari che lo hanno portato anche in nazionale.

I DUBBI SU VARDY

Dunque il calciomercato Napoli piomba su Jamie Vardy: quando ha deciso di lasciare il Leicester l’attaccante è rimasto senza contratto, in pochi si sarebbero aspettati che a metà agosto la situazione non fosse cambiata ma è quanto è accaduto, nessuna big ha puntato su di lui come attaccante di scorta né qualche altra compagine ha pensato che un attaccante con così tanti gol nei piedi potesse essere utile. Ora ci pensa il Napoli che, come detto, deve fare in fretta: il colpo sarebbe chiaramente a parametro zero, non ci sarebbe una doppia trattativa ma esistono anche dei punti di domanda di cui bisogna tenere conto.

Il primo è quello relativo all’età: Vardy ha 38 anni e non si può pensare che sia lui il titolare fisso della squadra, certo si alternerebbe con Lucca ma anche così il rischio c’è. In più Vardy si dovrebbe adattare ad un calcio particolarmente dispendioso e diverso da quello praticato, carta d’identità e logorio fisico per le tante battaglie in Premier League lasciano presagire che l’inserimento nella nostra Serie A potrebbe non essere immediato ma il Napoli ha invece bisogno del contrario, di un attaccante che sia pronto dal giorno zero. Staremo a vedere: potrebbe anche darsi che il colpo Vardy alla fine si faccia, ma forse Manna e Antonio Conte lo tengono come opzione alternativa.